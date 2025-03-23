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Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC
Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC - 23.03.2025, ПРАЙМ
Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC
Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T18:40+0300
2025-03-23T18:40+0300
2025-03-23T18:41+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе. "Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине", - пишет телеканал со ссылкой на источники в Европе. Телеканал, ссылаясь на американского чиновника, сообщает также, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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польша, жешув, дональд трамп
Политика, Польша, Жешув, Дональд Трамп
Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC
ABC: судьба военного хаба в Жешуве поставлена под вопрос из-за позиции Трампа
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.
"Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине", - пишет телеканал со ссылкой на источники в Европе.
Телеканал, ссылаясь на американского чиновника, сообщает также, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув.
Провал Каллас. ЕС не согласовал очередной пакет военной помощи Киеву
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.