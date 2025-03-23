https://1prime.ru/20250323/zheshuv-856029733.html

Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC

Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC - 23.03.2025, ПРАЙМ

Будущее военного хаба в польском Жешуве поставлено под вопрос, передает ABC

Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T18:40+0300

2025-03-23T18:40+0300

2025-03-23T18:41+0300

политика

польша

жешув

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/75892/73/758927344_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_75076231786662a5bb650fd2aec30680.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе. "Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине", - пишет телеканал со ссылкой на источники в Европе. Телеканал, ссылаясь на американского чиновника, сообщает также, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250321/kallas-856000223.html

польша

жешув

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, жешув, дональд трамп