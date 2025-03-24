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Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается - 24.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается в начале недели, в лидерах потерь в капитализации - девелоперы и металлурги, следует из данных торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:57+0300

2025-03-24T15:57+0300

2025-03-24T15:57+0300

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МОСКВА, 24 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно снижается в начале недели, в лидерах потерь в капитализации - девелоперы и металлурги, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижается на 0,29%, до 3 182,48 пункта. "Российский рынок начал неделю с небольшого снижения после пятничного заседания ЦБ. Банк России ожидаемо сохранил (ключевую - ред.) ставку на уровне 21%, однако вся интрига заключалась в риторике регулятора на пресс-конференции. Вопреки ожиданиям аналитиков, ЦБ сохранил умеренно жесткую риторику, что послужило причиной для небольшого снижения котировок акций и облигаций", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Однако стоит заметить, что на заседании вопрос о повышении ставки не рассматривался, это дает представление, что на дальнейших заседаниях вопрос также рассматриваться не будет, учитывая влияние текущей ставки на экономику, отметил он. "Решение оставить ставку было вполне ожидаемым, в риторике регулятора изменений существенных также не было. Поэтому на настроении рынка это никак не отразилось. Основным фактором для рынка сейчас является политика – она и будет определять краткосрочные перспективы рынка. Пока мы видим поступательное движение в этом направлении. Речь идет о диалогах по достижению решения о прекращении огня и подготовки к мирному соглашению", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". "Российский рынок акций поначалу пытался развить коррекцию пятничного снижения, однако на старте основной сессии вернулся к нисходящей динамике. Индекс Мосбиржи обновил минимум с середины месяца и несет умеренные потери, предпринимая попытки отскочить. Давление на все рублевые активы оказывают признаки того, что переговорный процесс по завершению украинского конфликта будет идти дольше, чем ранее надеялись многие инвесторы", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Сегодня в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры представителей России и США, они проходят в закрытом режиме, а накануне состоялась встреча делегаций Украины и Штатов, отметил он. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости — акции ПИКа (-5,58%) и "Самолета" (-3,14%). "Девелоперы продолжают отыгрывать продажами отказ правительства от расширения программы семейной ипотеки", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Кроме того, сильно теряют металлурги - "Мечел" (обыкновенные акции дешевеют на 3,01%, префы – на 2,62%), "Русал" (-2,65%), "Норникель" (-2,42%). В лидерах роста котировок много транспортников - это НМТП (+4,35%), "Совкомфлот" (+3,35%) и ДВМП (+2,38%) - а также акции "М.Видео" (+4,62%) и "Ростелекома" (+2,02%). Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,5%, до 72 долларов за баррель. "Более быстрому снижению нашего рынка препятствует благоприятное для него сочетание дорожающей нефти и дешевеющего рубля. Тем не менее индекс Мосбиржи пробивает ближайшую поддержку 3180 пунктов. Следующим техническим препятствием для снижения может выступить отметка 3135 пунктов", - отмечает Бабин.

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рынки, акции, торги, дмитрий бабин, владимир чернов, мосбиржа, банк россия, финам