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Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку - 24.03.2025, ПРАЙМ
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T03:21+0300
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БАКУ, 24 мар – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
"Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс Тбилиси – Алматы, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. Самолет успешно приземлился в 00.25 по местному времени. Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования. По решению авиакомпании "Air Astana", отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальные пассажиры были размещены в отеле", - сообщили в авиакомпании.
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бизнес, баку, тбилиси, air astana, a321neo, airbus a321
Бизнес, Баку, Тбилиси, Air Astana, A321neo, Airbus A321
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет Air Astana вынужденно сел в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку
БАКУ, 24 мар – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
"Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс Тбилиси – Алматы, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. Самолет успешно приземлился в 00.25 по местному времени. Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования. По решению авиакомпании "Air Astana", отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальные пассажиры были размещены в отеле", - сообщили в авиакомпании.