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Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку - 24.03.2025, ПРАЙМ

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T03:21+0300

2025-03-24T03:21+0300

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БАКУ, 24 мар – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). "Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс Тбилиси – Алматы, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. Самолет успешно приземлился в 00.25 по местному времени. Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования. По решению авиакомпании "Air Astana", отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальные пассажиры были размещены в отеле", - сообщили в авиакомпании.

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