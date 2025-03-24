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В Белграде заявили, что не будут протестовать из-за санкций против России

В Белграде заявили, что не будут протестовать из-за санкций против России - 24.03.2025, ПРАЙМ

В Белграде заявили, что не будут протестовать из-за санкций против России

Протестов в Белграде не было бы, если бы Сербия ввела санкции против России и признала самопровозглашенное Косово, но Сербия этого не сделает, заявил РИА... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T03:21+0300

2025-03-24T03:21+0300

2025-03-24T03:21+0300

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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Протестов в Белграде не было бы, если бы Сербия ввела санкции против России и признала самопровозглашенное Косово, но Сербия этого не сделает, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Если бы мы ввели санкции в отношении России, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена", - заявил Вулин РИА Новости. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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босния и герцеговина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, запад, рф, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, оон