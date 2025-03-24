https://1prime.ru/20250324/ekonomist-856037960.html

Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли

Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли - 24.03.2025, ПРАЙМ

Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли

Россия никогда не выступала против торговли в долларах и увеличение доли расчетов в американской валюте при улучшении отношений с США позитивно скажется на... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T08:59+0300

2025-03-24T08:59+0300

2025-03-24T08:59+0300

экономика

россия

ренессанс капитал

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159349_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_13e4e2a977c7fc77b034e18afd3aa0b0.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия никогда не выступала против торговли в долларах и увеличение доли расчетов в американской валюте при улучшении отношений с США позитивно скажется на доступе к импорту. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Кузьмин подчеркнул, что российские власти неоднократно заявляли, что не отказывались от доллара добровольно, а были вынуждены из-за ограничений. Поэтому, по его мнению, увеличение доли расчетов в долларах при улучшении отношений между Россией и США будет воспринято положительно.Экономист отметил, что это может способствовать улучшению доступа России к импорту. Он обратил внимание на сложившуюся ситуацию, когда внутренний спрос на импортные товары рос, а импорт сокращался, что является нетипичным для российской экономики."Мы видели примеры, когда люди были готовы платить очень большие деньги за отдельные автомобили или потребительские товары. И часто это связано именно с тем, что их стало гораздо сложнее купить, причем не обязательно это из Европы, из Китая тоже, потому что нужно соблюсти все эти вторичные санкции. Возможность снова рассчитываться долларом будет в таких ситуациях очень кстати", - сказал Кузьмин.

https://1prime.ru/20250323/ekonomist-856021690.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ренессанс капитал, сша