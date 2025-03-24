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Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/ekonomist-856037960.html
Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли
Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли - 24.03.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли
Россия никогда не выступала против торговли в долларах и увеличение доли расчетов в американской валюте при улучшении отношений с США позитивно скажется на... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:59+0300
2025-03-24T08:59+0300
экономика
россия
ренессанс капитал
сша
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия никогда не выступала против торговли в долларах и увеличение доли расчетов в американской валюте при улучшении отношений с США позитивно скажется на доступе к импорту. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Кузьмин подчеркнул, что российские власти неоднократно заявляли, что не отказывались от доллара добровольно, а были вынуждены из-за ограничений. Поэтому, по его мнению, увеличение доли расчетов в долларах при улучшении отношений между Россией и США будет воспринято положительно.Экономист отметил, что это может способствовать улучшению доступа России к импорту. Он обратил внимание на сложившуюся ситуацию, когда внутренний спрос на импортные товары рос, а импорт сокращался, что является нетипичным для российской экономики."Мы видели примеры, когда люди были готовы платить очень большие деньги за отдельные автомобили или потребительские товары. И часто это связано именно с тем, что их стало гораздо сложнее купить, причем не обязательно это из Европы, из Китая тоже, потому что нужно соблюсти все эти вторичные санкции. Возможность снова рассчитываться долларом будет в таких ситуациях очень кстати", - сказал Кузьмин.
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россия, ренессанс капитал, сша
Экономика, РОССИЯ, Ренессанс Капитал, США
08:59 24.03.2025
 
Экономист оценил перспективы расчетов в долларах для российской торговли

Кузьмин: возможность больше рассчитываться долларом улучшит доступ к импорту

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия никогда не выступала против торговли в долларах и увеличение доли расчетов в американской валюте при улучшении отношений с США позитивно скажется на доступе к импорту. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Кузьмин подчеркнул, что российские власти неоднократно заявляли, что не отказывались от доллара добровольно, а были вынуждены из-за ограничений. Поэтому, по его мнению, увеличение доли расчетов в долларах при улучшении отношений между Россией и США будет воспринято положительно.
Экономист отметил, что это может способствовать улучшению доступа России к импорту. Он обратил внимание на сложившуюся ситуацию, когда внутренний спрос на импортные товары рос, а импорт сокращался, что является нетипичным для российской экономики.
"Мы видели примеры, когда люди были готовы платить очень большие деньги за отдельные автомобили или потребительские товары. И часто это связано именно с тем, что их стало гораздо сложнее купить, причем не обязательно это из Европы, из Китая тоже, потому что нужно соблюсти все эти вторичные санкции. Возможность снова рассчитываться долларом будет в таких ситуациях очень кстати", - сказал Кузьмин.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
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