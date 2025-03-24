Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250324/fishing-856039492.html
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - 24.03.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:35+0300
2025-03-24T09:50+0300
мвд
telegram
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД. Злоумышленники рассылают сообщения, в которых приглашают женщин в Москву в качестве моделей для омолаживающих процедур лица. В объявлении указывается ограниченное количество "бесплатных мест", что является распространенным приемом для создания ажиотажа.Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при поиске медицинских услуг в интернете, подчеркивая, что недобросовестные действия в этой сфере могут нанести серьезный вред."Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250319/telegram-855951207.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffc7aa2c85d6e640c1bf7341d3cd6ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, telegram, технологии
МВД, Telegram, Технологии
09:35 24.03.2025 (обновлено: 09:50 24.03.2025)
 
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

МВД: в Telegram распространяется фишинг под видом косметических услуг

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД.
Злоумышленники рассылают сообщения, в которых приглашают женщин в Москву в качестве моделей для омолаживающих процедур лица. В объявлении указывается ограниченное количество "бесплатных мест", что является распространенным приемом для создания ажиотажа.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при поиске медицинских услуг в интернете, подчеркивая, что недобросовестные действия в этой сфере могут нанести серьезный вред.
"Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров
19 марта, 18:07
 
МВДTelegramТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала