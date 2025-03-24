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МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - 24.03.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:35+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД. Злоумышленники рассылают сообщения, в которых приглашают женщин в Москву в качестве моделей для омолаживающих процедур лица. В объявлении указывается ограниченное количество "бесплатных мест", что является распространенным приемом для создания ажиотажа.Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при поиске медицинских услуг в интернете, подчеркивая, что недобросовестные действия в этой сфере могут нанести серьезный вред."Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250319/telegram-855951207.html
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мвд, telegram, технологии
МВД, Telegram, Технологии
МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии
МВД: в Telegram распространяется фишинг под видом косметических услуг
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД.
Злоумышленники рассылают сообщения, в которых приглашают женщин в Москву в качестве моделей для омолаживающих процедур лица. В объявлении указывается ограниченное количество "бесплатных мест", что является распространенным приемом для создания ажиотажа.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при поиске медицинских услуг в интернете, подчеркивая, что недобросовестные действия в этой сфере могут нанести серьезный вред.
"Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.
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