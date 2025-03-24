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МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии - 24.03.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:35+0300

2025-03-24T09:35+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяют фишинг в Telegram, предлагая пользователям мессенджера бесплатные косметологические процедуры. Об этом предупреждают в МВД. Злоумышленники рассылают сообщения, в которых приглашают женщин в Москву в качестве моделей для омолаживающих процедур лица. В объявлении указывается ограниченное количество "бесплатных мест", что является распространенным приемом для создания ажиотажа.Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при поиске медицинских услуг в интернете, подчеркивая, что недобросовестные действия в этой сфере могут нанести серьезный вред."Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250319/telegram-855951207.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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