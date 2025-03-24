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Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам
Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам - 24.03.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам
Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам, рассказал глава комитета Сергей Боярский. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:10+0300
2025-03-24T17:10+0300
финансы
госдума
общество
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам, рассказал глава комитета Сергей Боярский. "Из новшеств, которые не касаются банковского блока, выделю уточнение нормы по запрету передавать сим-карты третьим лицам. Как и обещали, из этого списка будут исключены близкие родственники в соответствии с Семейным кодексом. В поправках мы прописали запрет на использование виртуальных АТС и сим-боксов с нарушением требований федерального законодательства. Признаюсь, это не решит в абсолютной степени проблему самой сущности ВАТС и сим-боксов, нам нужно будет разработать дополнительные решения, чем мы безусловно займемся на следующем этапе", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, уточнены меры по массовым вызовам и рассылкам таким образом, чтобы не создать перегибов. "Учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, досок объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации. Из новых мер появилась обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Они должны стать "умнее" и прекращать операции в случае, если зафиксированы подозрительные действия", - добавил депутат. Также Боярский отметил, что внедрена возможность установления "второй руки" при совершении банковских операций. Теперь каждый сможет назначить своё доверенное лицо, к которому банк будет обращаться за подтверждением операции по выдаче наличных, оформления кредита. "Также теперь у банков появится обязанность не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами. Это необходимо для того, чтобы в случае, если подобное действие было совершено мошенником, правоохранители могли оперативнее выйти либо на него или дроппера (посредника)… Кроме этого, появляется возможность ограничить выдачу наличных средств со счёта до 100 тысяч рублей в месяц в случае, если этот счёт был скомпрометирован в мошеннической схеме", - уточнил он.
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финансы, госдума, общество
Финансы, Госдума, Общество
17:10 24.03.2025
 
Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам

Комитет Госдумы одобрил поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам

© fotolia.com / KuzmickСим карты
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© fotolia.com / Kuzmick
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам, рассказал глава комитета Сергей Боярский.
"Из новшеств, которые не касаются банковского блока, выделю уточнение нормы по запрету передавать сим-карты третьим лицам. Как и обещали, из этого списка будут исключены близкие родственники в соответствии с Семейным кодексом. В поправках мы прописали запрет на использование виртуальных АТС и сим-боксов с нарушением требований федерального законодательства. Признаюсь, это не решит в абсолютной степени проблему самой сущности ВАТС и сим-боксов, нам нужно будет разработать дополнительные решения, чем мы безусловно займемся на следующем этапе", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, уточнены меры по массовым вызовам и рассылкам таким образом, чтобы не создать перегибов.
"Учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, досок объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации. Из новых мер появилась обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Они должны стать "умнее" и прекращать операции в случае, если зафиксированы подозрительные действия", - добавил депутат.
Также Боярский отметил, что внедрена возможность установления "второй руки" при совершении банковских операций. Теперь каждый сможет назначить своё доверенное лицо, к которому банк будет обращаться за подтверждением операции по выдаче наличных, оформления кредита.
"Также теперь у банков появится обязанность не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами. Это необходимо для того, чтобы в случае, если подобное действие было совершено мошенником, правоохранители могли оперативнее выйти либо на него или дроппера (посредника)… Кроме этого, появляется возможность ограничить выдачу наличных средств со счёта до 100 тысяч рублей в месяц в случае, если этот счёт был скомпрометирован в мошеннической схеме", - уточнил он.
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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