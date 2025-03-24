https://1prime.ru/20250324/karta-856062051.html

Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам

Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам - 24.03.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил поправку о передаче сим-карты близким родственникам

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам, рассказал глава комитета Сергей Боярский. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:10+0300

2025-03-24T17:10+0300

2025-03-24T17:10+0300

финансы

госдума

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76999/72/769997292_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_0cbe1a4a3b2f7dff63f86702930de306.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о разрешении передачи сим-карты близким родственникам, рассказал глава комитета Сергей Боярский. "Из новшеств, которые не касаются банковского блока, выделю уточнение нормы по запрету передавать сим-карты третьим лицам. Как и обещали, из этого списка будут исключены близкие родственники в соответствии с Семейным кодексом. В поправках мы прописали запрет на использование виртуальных АТС и сим-боксов с нарушением требований федерального законодательства. Признаюсь, это не решит в абсолютной степени проблему самой сущности ВАТС и сим-боксов, нам нужно будет разработать дополнительные решения, чем мы безусловно займемся на следующем этапе", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, уточнены меры по массовым вызовам и рассылкам таким образом, чтобы не создать перегибов. "Учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, досок объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации. Из новых мер появилась обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Они должны стать "умнее" и прекращать операции в случае, если зафиксированы подозрительные действия", - добавил депутат. Также Боярский отметил, что внедрена возможность установления "второй руки" при совершении банковских операций. Теперь каждый сможет назначить своё доверенное лицо, к которому банк будет обращаться за подтверждением операции по выдаче наличных, оформления кредита. "Также теперь у банков появится обязанность не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами. Это необходимо для того, чтобы в случае, если подобное действие было совершено мошенником, правоохранители могли оперативнее выйти либо на него или дроппера (посредника)… Кроме этого, появляется возможность ограничить выдачу наличных средств со счёта до 100 тысяч рублей в месяц в случае, если этот счёт был скомпрометирован в мошеннической схеме", - уточнил он.

https://1prime.ru/20250324/zvonok-856061481.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, госдума, общество