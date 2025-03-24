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В НБКИ отметили сокращение выдачи кредитных карт в России

В НБКИ отметили сокращение выдачи кредитных карт в России - 24.03.2025, ПРАЙМ

В НБКИ отметили сокращение выдачи кредитных карт в России

Выдача кредитных карт в России продолжает снижаться, в феврале было выдано на 52,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,06 миллиона... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:50+0300

2025-03-24T12:50+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Выдача кредитных карт в России продолжает снижаться, в феврале было выдано на 52,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,06 миллиона единиц, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт в феврале 2025 года составила 1,06 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 52,3% (в феврале 2024 года – 2,21 миллиона единиц), а по сравнению с предыдущим месяцем - на 2,1% (в январе 2025 года – 1,08 миллиона единиц)" - говорится в сообщении. Отмечается, что это наименьшее значение показателя за прошедший год. При этом выдача новых кредиток снижается непрерывно с мая. В свою очередь общий объем лимитов по кредитным картам, выданным в феврале, по сравнению с предшествовавшим месяцем незначительно вырос (на 0,6%) и составил 106,3 миллиарда рублей, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился пропорционально выдачам, сразу на 52,4% (в феврале 2024 года – 223,5 миллиарда рублей). Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (86,1 тысячи), Московской области (67,5 тысячи), Краснодарском крае (50,1 тысячи), Санкт-Петербурге (46,7 тысячи) и Башкирии (34,6 тысячи). "Выдача новых кредитных карт сокращается девятый месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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