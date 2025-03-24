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В РФ планируют ввести проверки продавцов на маркетплейсах через "Госуслуги" - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В РФ планируют ввести проверки продавцов на маркетплейсах через "Госуслуги"
В РФ планируют ввести проверки продавцов на маркетплейсах через "Госуслуги" - 24.03.2025, ПРАЙМ
В РФ планируют ввести проверки продавцов на маркетплейсах через "Госуслуги"
Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку - такие поправки к законопроекту о противодействии... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T19:43+0300
2025-03-24T19:44+0300
маркетплейсы
верификация
продавцы
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку - такие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Соответствующие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству рассмотрят во втором чтении 25 марта. Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал госуслуг, специальным визуальным индикатором", - сказали в аппарате. Там объяснили, что это станет инструментом для оценки надежности продавца и значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках. Уточняется также, что подтверждение личности через "Госуслуги" будет добровольным. Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан, добавили в аппарате. "Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес", – прокомментировал Григоренко, его слова приводятся в сообщении. В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
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маркетплейсы, верификация, продавцы
маркетплейсы, верификация, Продавцы
19:43 24.03.2025 (обновлено: 19:44 24.03.2025)
 
В РФ планируют ввести проверки продавцов на маркетплейсах через "Госуслуги"

Григоренко: планируется проверять продавцов на маркетплейсах через "Госуслуги"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Продавцы на маркетплейсах, прошедшие верификацию через "Госуслуги", получат специальную отметку - такие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Соответствующие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству рассмотрят во втором чтении 25 марта. Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал госуслуг, специальным визуальным индикатором", - сказали в аппарате.
Там объяснили, что это станет инструментом для оценки надежности продавца и значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках.
Уточняется также, что подтверждение личности через "Госуслуги" будет добровольным. Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан, добавили в аппарате.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
ФАС проверяет практику скидок маркетплейсов
14 марта, 16:08
"Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес", – прокомментировал Григоренко, его слова приводятся в сообщении.
В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
 
маркетплейсыверификацияПродавцы
 
 
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