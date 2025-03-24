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Правительство назначило единого морского оператора северного завоза
Правительство назначило единого морского оператора северного завоза - 24.03.2025, ПРАЙМ
Правительство назначило единого морского оператора северного завоза
Правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:36+0300
2025-03-24T10:36+0300
2025-03-24T10:36+0300
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами глава кабмина подчеркнул, что вопрос северного завоза имеет огромное значение для благополучия жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, где в силу природных условий ограничены сроки завоза грузов, от которых зависит обеспечение почти 3 тысяч городов и поселков. "В текущем году в эти районы будет доставлено почти 3,5 миллионов тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других нужных, полезных людям товаров. Президент подчеркивал, что снабжение таких территорий должно быть организовано четко, по графику, без сбоев и в полном объеме. Для этого сформирована правовая база, правительством принят целый ряд решений, которые завершат эту работу. Что важно, назначен единый морской оператор, определены его функции и правила деятельности, в числе которых порядок его взаимодействия с участниками северного завоза, разработка и изменение маршрута, графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозов между морскими портами", - сказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что Крайний Север – это не просто стратегически значимый регион для России. "Люди там проживают и работают в экстремальных погодных и климатических условиях. И, конечно, надо сделать так, чтобы у них было все, что нужно, тем более товары первой необходимости", – отметил премьер-министр.
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россия, правительство
Правительство назначило единого морского оператора северного завоза
Мишустин: правительство назначило единого морского оператора северного завоза
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами глава кабмина подчеркнул, что вопрос северного завоза имеет огромное значение для благополучия жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, где в силу природных условий ограничены сроки завоза грузов, от которых зависит обеспечение почти 3 тысяч городов и поселков.
"В текущем году в эти районы будет доставлено почти 3,5 миллионов тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других нужных, полезных людям товаров. Президент подчеркивал, что снабжение таких территорий должно быть организовано четко, по графику, без сбоев и в полном объеме. Для этого сформирована правовая база, правительством принят целый ряд решений, которые завершат эту работу. Что важно, назначен единый морской оператор, определены его функции и правила деятельности, в числе которых порядок его взаимодействия с участниками северного завоза, разработка и изменение маршрута, графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозов между морскими портами", - сказал Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что Крайний Север – это не просто стратегически значимый регион для России.
"Люди там проживают и работают в экстремальных погодных и климатических условиях. И, конечно, надо сделать так, чтобы у них было все, что нужно, тем более товары первой необходимости", – отметил премьер-министр.
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