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Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры
Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры - 24.03.2025, ПРАЙМ
Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры
Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:55+0300
2025-03-24T12:55+0300
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева. "Безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие". Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, дмитрий песков, украина
РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА
12:55 24.03.2025
 
Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры

Песков: Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева.
"Безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие".
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
12:35
 
РОССИЯДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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