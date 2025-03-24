https://1prime.ru/20250324/peskov-856048867.html

Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры

Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры - 24.03.2025, ПРАЙМ

Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры

Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:55+0300

2025-03-24T12:55+0300

2025-03-24T12:55+0300

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Кремль отслеживает информацию о продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева. "Безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли Россия и дальше придерживаться своего обещания не бить по объектам энергоинфраструктуры, учитывая, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие". Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html

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россия, дмитрий песков, украина