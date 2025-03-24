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Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики - 24.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики
Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:23+0300
2025-03-24T10:23+0300
2025-03-24T11:16+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин."Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста, развития", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Премьер добавил, что кабмин продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи в РФ с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье."Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует очень большой комплексной работы на всех уровнях при непосредственном участии наших регионов, экспертного сообщества и, конечно, с учетом обратной связи от граждан: надо учитывать их мнение и на основе этого выстраивать всю систему поддержки семей с детьми, как нам и поручил президент (России Владимир Путин)", - подчеркнул Мишустин.
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россия, правительство
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики
Кабмин утвердил стратегию семейной и демографической политики до 2036 года
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста, развития", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Премьер добавил, что кабмин продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи в РФ с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье.
"Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует очень большой комплексной работы на всех уровнях при непосредственном участии наших регионов, экспертного сообщества и, конечно, с учетом обратной связи от граждан: надо учитывать их мнение и на основе этого выстраивать всю систему поддержки семей с детьми, как нам и поручил президент (России Владимир Путин)", - подчеркнул Мишустин.
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