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Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики

Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики - 24.03.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики

Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:23+0300

2025-03-24T10:23+0300

2025-03-24T11:16+0300

россия

правительство

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин."Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста, развития", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Премьер добавил, что кабмин продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи в РФ с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье."Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует очень большой комплексной работы на всех уровнях при непосредственном участии наших регионов, экспертного сообщества и, конечно, с учетом обратной связи от граждан: надо учитывать их мнение и на основе этого выстраивать всю систему поддержки семей с детьми, как нам и поручил президент (России Владимир Путин)", - подчеркнул Мишустин.

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