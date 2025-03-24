Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250324/politika-856040948.html
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики - 24.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики
Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:23+0300
2025-03-24T11:16+0300
россия
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин."Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста, развития", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Премьер добавил, что кабмин продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи в РФ с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье."Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует очень большой комплексной работы на всех уровнях при непосредственном участии наших регионов, экспертного сообщества и, конечно, с учетом обратной связи от граждан: надо учитывать их мнение и на основе этого выстраивать всю систему поддержки семей с детьми, как нам и поручил президент (России Владимир Путин)", - подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/20250321/vostok-855984101.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство
РОССИЯ, правительство
10:23 24.03.2025 (обновлено: 11:16 24.03.2025)
 
Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики

Кабмин утвердил стратегию семейной и демографической политики до 2036 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики РФ до 2036 года, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста, развития", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Премьер добавил, что кабмин продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи в РФ с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье.
"Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует очень большой комплексной работы на всех уровнях при непосредственном участии наших регионов, экспертного сообщества и, конечно, с учетом обратной связи от граждан: надо учитывать их мнение и на основе этого выстраивать всю систему поддержки семей с детьми, как нам и поручил президент (России Владимир Путин)", - подчеркнул Мишустин.
Дальний Восток
Правительство выделило 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
21 марта, 09:47
 
РОССИЯправительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала