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Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина

Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина - 24.03.2025, ПРАЙМ

Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина

Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:16+0300

2025-03-24T06:16+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В начале года ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного также уменьшилась - почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона в январе прошлого года. Сильнее всего сократились поставки у Италии, главного иностранного европейского вина для российского рынка, - в 2,9 раза год к году, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт еще у Германии - до 543 тонн, а также у Испании - до 438 тонн. В то же время ряд стран нарастил продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40% и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии - на 7,3%, до 191 тонны.

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россия, мировая экономика, москва, италия, германия, ес, евростат