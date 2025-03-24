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Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина
Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина
Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:16+0300
2025-03-24T06:16+0300
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италия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В начале года ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного также уменьшилась - почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона в январе прошлого года. Сильнее всего сократились поставки у Италии, главного иностранного европейского вина для российского рынка, - в 2,9 раза год к году, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт еще у Германии - до 543 тонн, а также у Испании - до 438 тонн. В то же время ряд стран нарастил продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40% и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии - на 7,3%, до 191 тонны.
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россия, мировая экономика, москва, италия, германия, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Евростат
06:16 24.03.2025
 
Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина

Евростат: Россия в январе ввезла из ЕС лишь 6,5 тысячи тонн вина

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе ввезла из стран Евросоюза лишь 6,5 тысячи тонн вина - это вдвое меньше, чем годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В начале года ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного также уменьшилась - почти на 40% и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона в январе прошлого года.
Сильнее всего сократились поставки у Италии, главного иностранного европейского вина для российского рынка, - в 2,9 раза год к году, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт еще у Германии - до 543 тонн, а также у Испании - до 438 тонн.
В то же время ряд стран нарастил продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40% и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии - на 7,3%, до 191 тонны.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАИТАЛИЯГЕРМАНИЯЕСЕвростат
 
 
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