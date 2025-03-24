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Сбербанк протестирует вторичный рынок ЦФА на платформе цифровых активов
Сбербанк протестирует вторичный рынок ЦФА на платформе цифровых активов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Сбербанк протестирует вторичный рынок ЦФА на платформе цифровых активов
Сбербанк на своей платформе цифровых активов в текущем квартале впервые даст возможность вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), используя... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:08+0300
2025-03-24T11:08+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сбербанк на своей платформе цифровых активов в текущем квартале впервые даст возможность вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), используя выпуски ЦФА "НПС Купон" эмитента "Нацпроектстрой", следует из сообщения кредитной организации. "Компания "Нацпроектстрой", ведущий российский инфраструктурный холдинг, разместила на платформе цифровых активов "Сбера" решение о дебютных выпусках ЦФА "НПС Купон", особенностью которых будет являться уникальная возможность для инвесторов воспользоваться предложением о выкупе ЦФА до наступления срока погашения (исполнения)", - сообщает Сбербанк. "Во втором квартале 2025 года "Сбер" "пропилотирует" механику вторичного рынка ЦФА на данном выпуске. На нашей платформе участники смогут размещать предложения о продаже и покупке активов. Пользователи смогут покупать и продавать активы по определённым ценам, что повысит эффективность и стабильность рынка, сделает его более доступным и удобным для массового инвестора", - говорится в сообщении. Сейчас на платформе размещены два выпуска "НПС Купона" объёмом 1 миллиард рублей каждый. Для квалифицированных инвесторов доходность рассчитывается по ключевой ставке ЦБ РФ плюс 2,025%, а срок обращения составляет 24 месяца. Для неквалифицированных инвесторов доходность зафиксирована на уровне 24,25% годовых, срок обращения — 12 месяцев. Номинальная стоимость одного ЦФА — 1000 рублей. ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Для неквалифицированных инвесторов - физических лиц на приобретение ЦФА установлен лимит – суммарно не более 600 тысяч рублей в год.
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финансы, сбербанк, цфа, рф, банки
Экономика, Финансы, Сбербанк, ЦФА, РФ, Банки
Сбербанк протестирует вторичный рынок ЦФА на платформе цифровых активов
Сбербанк на платформе цифровых активов испытает возможность вторичного рынка ЦФА
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сбербанк на своей платформе цифровых активов в текущем квартале впервые даст возможность вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), используя выпуски ЦФА "НПС Купон" эмитента "Нацпроектстрой", следует из сообщения кредитной организации.
"Компания "Нацпроектстрой", ведущий российский инфраструктурный холдинг, разместила на платформе цифровых активов "Сбера" решение о дебютных выпусках ЦФА "НПС Купон", особенностью которых будет являться уникальная возможность для инвесторов воспользоваться предложением о выкупе ЦФА до наступления срока погашения (исполнения)", - сообщает Сбербанк.
"Во втором квартале 2025 года "Сбер" "пропилотирует" механику вторичного рынка ЦФА на данном выпуске. На нашей платформе участники смогут размещать предложения о продаже и покупке активов. Пользователи смогут покупать и продавать активы по определённым ценам, что повысит эффективность и стабильность рынка, сделает его более доступным и удобным для массового инвестора", - говорится в сообщении.
Сейчас на платформе размещены два выпуска "НПС Купона" объёмом 1 миллиард рублей каждый. Для квалифицированных инвесторов доходность рассчитывается по ключевой ставке ЦБ РФ плюс 2,025%, а срок обращения составляет 24 месяца. Для неквалифицированных инвесторов доходность зафиксирована на уровне 24,25% годовых, срок обращения — 12 месяцев. Номинальная стоимость одного ЦФА — 1000 рублей.
ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Для неквалифицированных инвесторов - физических лиц на приобретение ЦФА установлен лимит – суммарно не более 600 тысяч рублей в год.
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