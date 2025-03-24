https://1prime.ru/20250324/trutnev-856035251.html
Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО
Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО - 24.03.2025, ПРАЙМ
Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке делается недостаточно в плане технологического развития, поэтому он... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T06:16+0300
2025-03-24T06:16+0300
2025-03-24T06:16+0300
экономика
бизнес
россия
рф
запад
москва
юрий трутнев
владимир путин
минпромторг
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856035251.jpg?1742786199
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке делается недостаточно в плане технологического развития, поэтому он попросил Минпромторг определить конкретные направления, работу по которым возложат на дальневосточные предприятия.
Трутнев провел заседание совета Дальневосточного федерального округа с участием глав регионов. В повестку мероприятия вошли, в том числе, вопросы технологического развития Дальнего Востока.
"У меня есть ощущение, что недорабатываем, потому что мало создать венчурный фонд, построить инновационный научно-технологический центр - это все здорово, но это такие кирпичики отдельные… И Министерство промышленности тоже так абстрактно говорит, вот давайте это сделаем, давайте сделаем парки... У меня другое предложение - я просто сказал, "коллеги, выберите те направления технологического развития, которые вы на нас возлагаете, которые должны сделать предприятия на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев журналистам после заседания.
Он отметил, что просьба включает также оценку затрат. "Мы не говорим, что вы должны еще деньги принести - часть денег принесем мы, часть найдем у инвесторов. Но дайте нам задание, чтобы мы понимали, что вот это наше. Тогда, мне кажется, поорганизованнее работа пройдет. Они обязаны это сделать", - уточнил Трутнев.
Во время заседания вице-премьер подчеркнул острую необходимость технологического развития, потому что от этого, по его словам, зависит состояние экономики и безопасность государства в целом.
"Важно понимать, что санкции не просто временные ограничения. Основная их цель – ослабить экономику государства. Именно поэтому мы должны всеми силами стремиться к технологической независимости по всем направлениям. Уже сегодня у нас есть позитивные изменения... В рамках данных поручений большую работу сейчас ведут Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России", – добавил Трутнев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, запад, москва, юрий трутнев, владимир путин, минпромторг, минвостокразвития
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Минпромторг, Минвостокразвития
Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО
Трутнев попросил Минпромторг определить направления технологического развития ДФО
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке делается недостаточно в плане технологического развития, поэтому он попросил Минпромторг определить конкретные направления, работу по которым возложат на дальневосточные предприятия.
Трутнев провел заседание совета Дальневосточного федерального округа с участием глав регионов. В повестку мероприятия вошли, в том числе, вопросы технологического развития Дальнего Востока.
"У меня есть ощущение, что недорабатываем, потому что мало создать венчурный фонд, построить инновационный научно-технологический центр - это все здорово, но это такие кирпичики отдельные… И Министерство промышленности тоже так абстрактно говорит, вот давайте это сделаем, давайте сделаем парки... У меня другое предложение - я просто сказал, "коллеги, выберите те направления технологического развития, которые вы на нас возлагаете, которые должны сделать предприятия на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев журналистам после заседания.
Он отметил, что просьба включает также оценку затрат. "Мы не говорим, что вы должны еще деньги принести - часть денег принесем мы, часть найдем у инвесторов. Но дайте нам задание, чтобы мы понимали, что вот это наше. Тогда, мне кажется, поорганизованнее работа пройдет. Они обязаны это сделать", - уточнил Трутнев.
Во время заседания вице-премьер подчеркнул острую необходимость технологического развития, потому что от этого, по его словам, зависит состояние экономики и безопасность государства в целом.
"Важно понимать, что санкции не просто временные ограничения. Основная их цель – ослабить экономику государства. Именно поэтому мы должны всеми силами стремиться к технологической независимости по всем направлениям. Уже сегодня у нас есть позитивные изменения... В рамках данных поручений большую работу сейчас ведут Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России", – добавил Трутнев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.