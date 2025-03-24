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Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО

Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО - 24.03.2025, ПРАЙМ

Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке делается недостаточно в плане технологического развития, поэтому он... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:16+0300

2025-03-24T06:16+0300

2025-03-24T06:16+0300

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке делается недостаточно в плане технологического развития, поэтому он попросил Минпромторг определить конкретные направления, работу по которым возложат на дальневосточные предприятия. Трутнев провел заседание совета Дальневосточного федерального округа с участием глав регионов. В повестку мероприятия вошли, в том числе, вопросы технологического развития Дальнего Востока. "У меня есть ощущение, что недорабатываем, потому что мало создать венчурный фонд, построить инновационный научно-технологический центр - это все здорово, но это такие кирпичики отдельные… И Министерство промышленности тоже так абстрактно говорит, вот давайте это сделаем, давайте сделаем парки... У меня другое предложение - я просто сказал, "коллеги, выберите те направления технологического развития, которые вы на нас возлагаете, которые должны сделать предприятия на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев журналистам после заседания. Он отметил, что просьба включает также оценку затрат. "Мы не говорим, что вы должны еще деньги принести - часть денег принесем мы, часть найдем у инвесторов. Но дайте нам задание, чтобы мы понимали, что вот это наше. Тогда, мне кажется, поорганизованнее работа пройдет. Они обязаны это сделать", - уточнил Трутнев. Во время заседания вице-премьер подчеркнул острую необходимость технологического развития, потому что от этого, по его словам, зависит состояние экономики и безопасность государства в целом. "Важно понимать, что санкции не просто временные ограничения. Основная их цель – ослабить экономику государства. Именно поэтому мы должны всеми силами стремиться к технологической независимости по всем направлениям. Уже сегодня у нас есть позитивные изменения... В рамках данных поручений большую работу сейчас ведут Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России", – добавил Трутнев. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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