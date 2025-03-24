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Назван лучший управляющий центрального банка в Европе - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Назван лучший управляющий центрального банка в Европе
Назван лучший управляющий центрального банка в Европе - 24.03.2025, ПРАЙМ
Назван лучший управляющий центрального банка в Европе
Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:06+0300
2025-03-24T21:10+0300
экономика
европа
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ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным профессиональным журналом The Banker, сообщила в понедельник пресс-служба ЧНБ. "Журнал The Banker обосновал присуждение награды Михлу тем, что под его руководством ЧНБ удалось за два года снизить инфляцию в Чехии с 18% до 2%. Журнал также обратил внимание на политику ЧНБ по поддержанию повышенных процентных ставок на высоком уровне в течение длительного периода времени и, в то же время, на интенсивную коммуникацию, оправдывающую эти действия Нацбанка, причем не только с представителями финансовых рынков, но и с широкой общественностью", - говорится в сообщении. На прошлой неделе Михл был удостоен награды другого профессионального журнала Central Banking, который присвоил ему звание "Управляющий года". Двое предшественников Михла на посту главы ЧНБ, Мирослав Зингер и Иржи Руснок, в прошлом также получали награды журнала The Banker.
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европа
Экономика, ЕВРОПА
21:06 24.03.2025 (обновлено: 21:10 24.03.2025)
 
Назван лучший управляющий центрального банка в Европе

ЧНБ: глава чешского Нацбанка Михл признан лучшим управляющим года в Европе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным профессиональным журналом The Banker, сообщила в понедельник пресс-служба ЧНБ.
"Журнал The Banker обосновал присуждение награды Михлу тем, что под его руководством ЧНБ удалось за два года снизить инфляцию в Чехии с 18% до 2%. Журнал также обратил внимание на политику ЧНБ по поддержанию повышенных процентных ставок на высоком уровне в течение длительного периода времени и, в то же время, на интенсивную коммуникацию, оправдывающую эти действия Нацбанка, причем не только с представителями финансовых рынков, но и с широкой общественностью", - говорится в сообщении.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу
21 марта, 20:38
На прошлой неделе Михл был удостоен награды другого профессионального журнала Central Banking, который присвоил ему звание "Управляющий года". Двое предшественников Михла на посту главы ЧНБ, Мирослав Зингер и Иржи Руснок, в прошлом также получали награды журнала The Banker.
 
ЭкономикаЕВРОПА
 
 
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