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Назван лучший управляющий центрального банка в Европе
Назван лучший управляющий центрального банка в Европе - 24.03.2025, ПРАЙМ
Назван лучший управляющий центрального банка в Европе
Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T21:06+0300
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ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным профессиональным журналом The Banker, сообщила в понедельник пресс-служба ЧНБ. "Журнал The Banker обосновал присуждение награды Михлу тем, что под его руководством ЧНБ удалось за два года снизить инфляцию в Чехии с 18% до 2%. Журнал также обратил внимание на политику ЧНБ по поддержанию повышенных процентных ставок на высоком уровне в течение длительного периода времени и, в то же время, на интенсивную коммуникацию, оправдывающую эти действия Нацбанка, причем не только с представителями финансовых рынков, но и с широкой общественностью", - говорится в сообщении. На прошлой неделе Михл был удостоен награды другого профессионального журнала Central Banking, который присвоил ему звание "Управляющий года". Двое предшественников Михла на посту главы ЧНБ, Мирослав Зингер и Иржи Руснок, в прошлом также получали награды журнала The Banker.
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европа
Назван лучший управляющий центрального банка в Европе
ЧНБ: глава чешского Нацбанка Михл признан лучшим управляющим года в Европе
ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным профессиональным журналом The Banker, сообщила в понедельник пресс-служба ЧНБ.
"Журнал The Banker обосновал присуждение награды Михлу тем, что под его руководством ЧНБ удалось за два года снизить инфляцию в Чехии с 18% до 2%. Журнал также обратил внимание на политику ЧНБ по поддержанию повышенных процентных ставок на высоком уровне в течение длительного периода времени и, в то же время, на интенсивную коммуникацию, оправдывающую эти действия Нацбанка, причем не только с представителями финансовых рынков, но и с широкой общественностью", - говорится в сообщении.
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу
На прошлой неделе Михл был удостоен награды другого профессионального журнала Central Banking, который присвоил ему звание "Управляющий года". Двое предшественников Михла на посту главы ЧНБ, Мирослав Зингер и Иржи Руснок, в прошлом также получали награды журнала The Banker.