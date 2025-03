https://1prime.ru/20250324/tsb-856067959.html

Назван лучший управляющий центрального банка в Европе

экономика

европа

ПРАГА, 24 мар – ПРАЙМ. Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл удостоен звания "Лучший европейский центральный банкир года", ежегодно присуждаемого престижным профессиональным журналом The Banker, сообщила в понедельник пресс-служба ЧНБ. "Журнал The Banker обосновал присуждение награды Михлу тем, что под его руководством ЧНБ удалось за два года снизить инфляцию в Чехии с 18% до 2%. Журнал также обратил внимание на политику ЧНБ по поддержанию повышенных процентных ставок на высоком уровне в течение длительного периода времени и, в то же время, на интенсивную коммуникацию, оправдывающую эти действия Нацбанка, причем не только с представителями финансовых рынков, но и с широкой общественностью", - говорится в сообщении. На прошлой неделе Михл был удостоен награды другого профессионального журнала Central Banking, который присвоил ему звание "Управляющий года". Двое предшественников Михла на посту главы ЧНБ, Мирослав Зингер и Иржи Руснок, в прошлом также получали награды журнала The Banker.

