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Эксперты объяснили рост цен на новостройки в России

Эксперты объяснили рост цен на новостройки в России - 25.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты объяснили рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России обусловлен прежде всего увеличением расходов, не связанных напрямую со строительно-монтажными работами, и стремлением... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T03:15+0300

2025-03-25T03:15+0300

2025-03-25T03:15+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России обусловлен прежде всего увеличением расходов, не связанных напрямую со строительно-монтажными работами, и стремлением девелоперов и банков к увеличению прибыли, заявили РИА Недвижимость в консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПРО. Аналитики компании сравнили ключевые группы затрат, влияющие на цену первичного жилья: стоимость строительно-монтажных работ, включая расходы на стройматериалы, и все остальные составляющие цены квадратного метра. По оценке СМПРО, на первую группу в 2024 году приходилось 42% стоимости "квадрата" новостройки, а 58% – на прибыль девелопера, затраты на приобретение прав на земельный участок, стоимость прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затраты на ввод в эксплуатацию, а также рекламу, содержание компании и выплаты по кредитам. По данным компании, доля строительных материалов в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России в 2014-2024 годах снизилась в 1,8 раза - с 45 до 25%. В 2019-2024 годах, период наиболее динамичного роста цен на первичное жилье, в его стоимости доля прибыли девелопера, затрат на земельные участки, коммуникации, подключение к сетям, ввод в эксплуатацию, рекламу, обслуживание кредитов и прочее увеличилась на 26 процентных пунктов, до 58%. В 2024 году стоимость жилья повысилась на 30%, при этом стоимость строительно-монтажных монтажных работ увеличилась лишь на 14%, в то время как прочие составляющие цены новостройки выросли на 45%, уточнили в СМПРО. "Более трех лет идет информационная кампания о том, что цены на недвижимость растут из-за роста стоимости строительных материалов. Это не так, и мы однозначно это доказали. Рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья происходит прежде всего из-за расходов, не связанных со строительными материалами, и ростом доходов девелоперов и банков", – подчеркнули в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, москва