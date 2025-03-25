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СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США - 25.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США
СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США - 25.03.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США
Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:00+0300
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политика
сша
европа
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Как ранее стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, , в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент Дональд Трамп. "Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой, сообщили дипломаты ЕС", - говорится в публикации газеты. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, военная и внешнеполитическая "наемническая операция" Трампа представляет собой "машину по излечению империалистической прибыли" из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли. Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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сша, европа, дональд трамп
Политика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп
16:00 25.03.2025
 
СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США

Times: в Европе сочли "дурным предзнаменованием" переписку чиновников США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Как ранее стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, , в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент Дональд Трамп.
"Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой, сообщили дипломаты ЕС", - говорится в публикации газеты.
Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, военная и внешнеполитическая "наемническая операция" Трампа представляет собой "машину по излечению империалистической прибыли" из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли.
Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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ПолитикаСШАЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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