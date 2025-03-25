https://1prime.ru/20250325/evropa-856090458.html

СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США

СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США - 25.03.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США

Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:00+0300

2025-03-25T16:00+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Как ранее стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, , в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент Дональд Трамп. "Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой, сообщили дипломаты ЕС", - говорится в публикации газеты. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, военная и внешнеполитическая "наемническая операция" Трампа представляет собой "машину по излечению империалистической прибыли" из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли. Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

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сша, европа, дональд трамп