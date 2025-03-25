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Россиянам назвали фото, которые нельзя хранить в телефоне
Россиянам назвали фото, которые нельзя хранить в телефоне - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали фото, которые нельзя хранить в телефоне
Фотографии личных документов лучше не хранить в телефоне, но полную сохранность данных могут гарантировать лишь предпринятые меры по ее защите, рассказала... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T03:03+0300
2025-03-25T03:03+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Фотографии личных документов лучше не хранить в телефоне, но полную сохранность данных могут гарантировать лишь предпринятые меры по ее защите, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырёва.Многие знают, что не следует хранить в телефоне фотографии важных документов - паспорта, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН, водительских прав и т.п.Однако полностью отказываться от хранения фото и сканов документов в надежде, что данные не утекут, утопично. Они все чаще требуются в различных процедурах, начиная с заселения в отель и заканчивая регистрацией на мероприятие. При этом их безопасность зависит не только от самого человека, но и от организаций, которым он их передает, добавила она.Поэтому логичнее позаботиться о защите: и не столько данных, сколько действий. Например, использовать современные системы безопасности: двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, сервисы по самозапрету на оформление кредитов и сим-карт и прочее.“Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесет плоды и злоупотреблений станет меньше”, - заключила Богатырёва.
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смартфоны, защита смартфона, технологии, общество
смартфоны, защита смартфона, Технологии, Общество
Россиянам назвали фото, которые нельзя хранить в телефоне
Эксперт Богатырева: фото личных документов лучше не хранить в телефоне
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Фотографии личных документов лучше не хранить в телефоне, но полную сохранность данных могут гарантировать лишь предпринятые меры по ее защите, рассказала агентству “Прайм” руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырёва.
Многие знают, что не следует хранить в телефоне фотографии важных документов - паспорта, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН, водительских прав и т.п.
Хакеры нашли новый способ похищать данные на фото на смартфоне
Однако полностью отказываться от хранения фото и сканов документов в надежде, что данные не утекут, утопично. Они все чаще требуются в различных процедурах, начиная с заселения в отель и заканчивая регистрацией на мероприятие. При этом их безопасность зависит не только от самого человека, но и от организаций, которым он их передает, добавила она.
Поэтому логичнее позаботиться о защите: и не столько данных, сколько действий. Например, использовать современные системы безопасности: двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, сервисы по самозапрету на оформление кредитов и сим-карт и прочее.
“Сейчас мы видим очень много инициатив, в том числе на государственном уровне, которые направлены именно на защиту действий и операций, совершаемых пользователями. Надеюсь, это принесет плоды и злоупотреблений станет меньше”, - заключила Богатырёва.