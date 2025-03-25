https://1prime.ru/20250325/shtraf-856076378.html

СМИ сообщили о возможном штрафе Meta* со стороны ЕС

СМИ сообщили о возможном штрафе Meta* со стороны ЕС - 25.03.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о возможном штрафе Meta* со стороны ЕС

ЕС собирается наложить на американскую компанию Meta* штраф, размер которого может превысить 1 миллиард долларов, за нарушение антимонопольных правил блока,... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:25+0300

2025-03-25T09:25+0300

2025-03-25T09:25+0300

meta

ес

apple

штраф

технологии

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. ЕС собирается наложить на американскую компанию Meta* штраф, размер которого может превысить 1 миллиард долларов, за нарушение антимонопольных правил блока, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Как ожидается, Еврокомиссия... заявит, что Meta* не соблюдает Закон о цифровых рынках... Размер штрафа, как ожидается, будет составлять сотни миллионов долларов и, возможно, больше миллиарда", - говорится в сообщении издания. По информации источников, разбирательство ЕС в отношении Meta* может завершиться уже на этой неделе, после чего будет сделано заявление о мерах, которые будут предприняты в отношении компании. Ожидается, что Брюссель также направит компании уведомление о том, что она должна сделать, чтобы обеспечить соблюдение правил блока. Источники добавили, что на этой или на следующей неделе ЕС может также объявить о штрафе в отношении компании Apple. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250227/sotsseti-855294413.html

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meta, ес, apple, штраф, технологии