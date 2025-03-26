https://1prime.ru/20250326/arktika-856130734.html

Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике

Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике - 26.03.2025, ПРАЙМ

Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике

США пока не могут занять свою нишу грузоперевозок в Арктике, потому что у них нет своих ледоколов, задачу их строительства Соединенные Штаты решат со временем,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:38+0300

2025-03-26T17:38+0300

2025-03-26T17:38+0300

россия

сша

арктика

николай патрушев

ледоколы

грузоперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg

МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. США пока не могут занять свою нишу грузоперевозок в Арктике, потому что у них нет своих ледоколов, задачу их строительства Соединенные Штаты решат со временем, но не сегодня, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Нет, пока не могут, потому что у них нет навыков, и ледоколов у них в настоящее время нет", - так ответил Патрушев на вопрос журналистов, могут ли США занять свою нишу грузоперевозок в Арктике. "Но раз они к этому стремятся, они со временем эту задачу решат, но не сегодня", - добавил Патрушев. По его словам, в этих условиях российскому бизнесу "надо работать". Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.

https://1prime.ru/20250326/dmitriev-856122770.html

сша

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, арктика, николай патрушев, ледоколы, грузоперевозки