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Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике
Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике - 26.03.2025, ПРАЙМ
Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике
США пока не могут занять свою нишу грузоперевозок в Арктике, потому что у них нет своих ледоколов, задачу их строительства Соединенные Штаты решат со временем,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:38+0300
2025-03-26T17:38+0300
россия
сша
арктика
николай патрушев
ледоколы
грузоперевозки
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. США пока не могут занять свою нишу грузоперевозок в Арктике, потому что у них нет своих ледоколов, задачу их строительства Соединенные Штаты решат со временем, но не сегодня, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Нет, пока не могут, потому что у них нет навыков, и ледоколов у них в настоящее время нет", - так ответил Патрушев на вопрос журналистов, могут ли США занять свою нишу грузоперевозок в Арктике. "Но раз они к этому стремятся, они со временем эту задачу решат, но не сегодня", - добавил Патрушев. По его словам, в этих условиях российскому бизнесу "надо работать". Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
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россия, сша, арктика, николай патрушев, ледоколы, грузоперевозки
РОССИЯ, США, АРКТИКА, Николай Патрушев, ледоколы, грузоперевозки
17:38 26.03.2025
 
Патрушев объяснил, почему США не могут занять нишу грузоперевозок в Арктике

Патрушев: у США нет ледоколов, поэтому грузоперевозки в Арктике им не по силам

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. США пока не могут занять свою нишу грузоперевозок в Арктике, потому что у них нет своих ледоколов, задачу их строительства Соединенные Штаты решат со временем, но не сегодня, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Нет, пока не могут, потому что у них нет навыков, и ледоколов у них в настоящее время нет", - так ответил Патрушев на вопрос журналистов, могут ли США занять свою нишу грузоперевозок в Арктике.
"Но раз они к этому стремятся, они со временем эту задачу решат, но не сегодня", - добавил Патрушев.
По его словам, в этих условиях российскому бизнесу "надо работать".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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14:58
 
РОССИЯСШААРКТИКАНиколай Патрушевледоколыгрузоперевозки
 
 
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