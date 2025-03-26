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Названа доля Москвы в объеме экспорта российской микроэлектроники
Названа доля Москвы в объеме экспорта российской микроэлектроники - 26.03.2025, ПРАЙМ
Названа доля Москвы в объеме экспорта российской микроэлектроники
Не менее 23 процентов составляет доля Москвы в общем объеме экспорта российской микроэлектроники, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:45+0300
2025-03-26T08:45+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Не менее 23 процентов составляет доля Москвы в общем объеме экспорта российской микроэлектроники, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Микроэлектроника столичных предприятий востребована за рубежом: по итогам 2024 года доля города в общем объеме поставок российской продукции в этой области составила 23 процента", - говорится в сообщении. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что развитие микроэлектроники в Москве способствует не только технологическому суверенитету, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества. Подчеркивается, что на Белоруссию пришлось более 40 процентов от общего объема поставок столичной продукции микроэлектроники, на Индию — около 30 процентов. Показатель экспорта в Китай составил девять процентов, в Турцию и Гонконг (КНР) — 8,5 процента и 6,5 процента соответственно. На Алжир и Казахстан совокупно пришлось пять процентов поставок микроэлектроники Москвы.
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бизнес, россия, москва
Названа доля Москвы в объеме экспорта российской микроэлектроники
Более 20 процентов составила доля Москвы в объеме экспорта микроэлектроники РФ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Не менее 23 процентов составляет доля Москвы в общем объеме экспорта российской микроэлектроники, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Микроэлектроника столичных предприятий востребована за рубежом: по итогам 2024 года доля города в общем объеме поставок российской продукции в этой области составила 23 процента", - говорится в сообщении.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что развитие микроэлектроники в Москве способствует не только технологическому суверенитету, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества.
Подчеркивается, что на Белоруссию пришлось более 40 процентов от общего объема поставок столичной продукции микроэлектроники, на Индию — около 30 процентов. Показатель экспорта в Китай составил девять процентов, в Турцию и Гонконг (КНР) — 8,5 процента и 6,5 процента соответственно. На Алжир и Казахстан совокупно пришлось пять процентов поставок микроэлектроники Москвы.
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