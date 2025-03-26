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Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций

Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций - 26.03.2025, ПРАЙМ

Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций

Иностранным компаниям в железнодорожной отрасли и секторе транспортного машиностроения для возвращения на российский рынок надо приготовить минимум 1 миллиард... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T07:22+0300

2025-03-26T07:22+0300

2025-03-26T07:22+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям в железнодорожной отрасли и секторе транспортного машиностроения для возвращения на российский рынок надо приготовить минимум 1 миллиард евро инвестиций от каждой, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП ранее в марте, отметил, что российское правительство должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России. Он отмечал, что не должно получиться ситуаций, когда иностранные собственники продали бизнес в России и, по сути, бросили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить активы обратно, но за такие же скромные деньги. "По нашим оценкам, входной билет для иностранных, в первую очередь европейских, компаний в области железнодорожных проектов и транспортного машиностроения составит не менее 1 миллиарда евро", - ответил Иванкин на вопрос, какой минимальный объем инвестиций надо приготовить иностранным компаниям в этой сфере для потенциального возвращения на российский рынок. Эксперт отмечает, что российские компании прошли значительный путь в направлении импортонезависимости и уступать завоеванное никто не собирается. "Это в первую касается немецких и французских компаний, на следующем этапе испанские. Последними будут финские компании", - рассуждает Иванкин. Французский Alstom был акционером крупнейшего отечественного холдинга в сфере транспортного машиностроения - "Трансмашхолдинга" (ТМХ). В частности, компании вместе работали над созданием локомотивов и пассажирских вагонов. Немецкий Siemens поставлял поезда "Сапсан", с его участием производились "Ласточки" и осуществлялось техобслуживание этих составов. Эти зарубежные концерны ушли из России. РЖД ранее эксплуатировали испанские поезда Talgo, а также работали с Финскими железными дорогами в части перевозок пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки на поездах Allegro (Аллегро).

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