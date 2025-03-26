Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/evro-856105114.html
Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций
Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций - 26.03.2025, ПРАЙМ
Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций
Иностранным компаниям в железнодорожной отрасли и секторе транспортного машиностроения для возвращения на российский рынок надо приготовить минимум 1 миллиард... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T07:22+0300
2025-03-26T07:22+0300
бизнес
россия
москва
рф
санкт-петербург
владимир путин
рспп
alstom
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856105114.jpg?1742962931
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям в железнодорожной отрасли и секторе транспортного машиностроения для возвращения на российский рынок надо приготовить минимум 1 миллиард евро инвестиций от каждой, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП ранее в марте, отметил, что российское правительство должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России. Он отмечал, что не должно получиться ситуаций, когда иностранные собственники продали бизнес в России и, по сути, бросили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить активы обратно, но за такие же скромные деньги. "По нашим оценкам, входной билет для иностранных, в первую очередь европейских, компаний в области железнодорожных проектов и транспортного машиностроения составит не менее 1 миллиарда евро", - ответил Иванкин на вопрос, какой минимальный объем инвестиций надо приготовить иностранным компаниям в этой сфере для потенциального возвращения на российский рынок. Эксперт отмечает, что российские компании прошли значительный путь в направлении импортонезависимости и уступать завоеванное никто не собирается. "Это в первую касается немецких и французских компаний, на следующем этапе испанские. Последними будут финские компании", - рассуждает Иванкин. Французский Alstom был акционером крупнейшего отечественного холдинга в сфере транспортного машиностроения - "Трансмашхолдинга" (ТМХ). В частности, компании вместе работали над созданием локомотивов и пассажирских вагонов. Немецкий Siemens поставлял поезда "Сапсан", с его участием производились "Ласточки" и осуществлялось техобслуживание этих составов. Эти зарубежные концерны ушли из России. РЖД ранее эксплуатировали испанские поезда Talgo, а также работали с Финскими железными дорогами в части перевозок пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки на поездах Allegro (Аллегро).
москва
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, санкт-петербург, владимир путин, рспп, alstom, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, РСПП, Alstom, Трансмашхолдинг
07:22 26.03.2025
 
Иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро инвестиций

Эксперт Иванкин: иностранным компаниям для возвращения на рынок надо 1 млрд евро

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям в железнодорожной отрасли и секторе транспортного машиностроения для возвращения на российский рынок надо приготовить минимум 1 миллиард евро инвестиций от каждой, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП ранее в марте, отметил, что российское правительство должно внимательно следить за выкупом активов иностранными компаниями, которые ушли из России. Он отмечал, что не должно получиться ситуаций, когда иностранные собственники продали бизнес в России и, по сути, бросили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить активы обратно, но за такие же скромные деньги.
"По нашим оценкам, входной билет для иностранных, в первую очередь европейских, компаний в области железнодорожных проектов и транспортного машиностроения составит не менее 1 миллиарда евро", - ответил Иванкин на вопрос, какой минимальный объем инвестиций надо приготовить иностранным компаниям в этой сфере для потенциального возвращения на российский рынок.
Эксперт отмечает, что российские компании прошли значительный путь в направлении импортонезависимости и уступать завоеванное никто не собирается.
"Это в первую касается немецких и французских компаний, на следующем этапе испанские. Последними будут финские компании", - рассуждает Иванкин.
Французский Alstom был акционером крупнейшего отечественного холдинга в сфере транспортного машиностроения - "Трансмашхолдинга" (ТМХ). В частности, компании вместе работали над созданием локомотивов и пассажирских вагонов. Немецкий Siemens поставлял поезда "Сапсан", с его участием производились "Ласточки" и осуществлялось техобслуживание этих составов. Эти зарубежные концерны ушли из России.
РЖД ранее эксплуатировали испанские поезда Talgo, а также работали с Финскими железными дорогами в части перевозок пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки на поездах Allegro (Аллегро).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинРСППAlstomТрансмашхолдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала