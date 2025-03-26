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Япония надеется на позитивное отношение России по Черному морю

Япония надеется на позитивное отношение России по Черному морю - 26.03.2025, ПРАЙМ

Япония надеется на позитивное отношение России по Черному морю

Япония надеется на позитивное отношение России в связи с соглашением по Черному морю для установления "всесторонней остановки огня и справедливого и... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T06:18+0300

2025-03-26T06:18+0300

2025-03-26T06:18+0300

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ТОКИО, 26 мар - ПРАЙМ. Япония надеется на позитивное отношение России в связи с соглашением по Черному морю для установления "всесторонней остановки огня и справедливого и продолжительного мира", заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Правительство США 25 марта опубликовало по отдельности результаты переговоров с Россией и с Украиной. Обе стороны согласились с исключением применения силы в Черном море и с обеспечением безопасности судоходства. Мы знаем, что Украина опубликовала заявление с таким же содержанием. Одновременно с этим российская сторона опубликовала заявление, в котором подразумевается, что для остановки применения силы условием является снятие соответствующих санкций. Необходимо внимательно следить за тем, будет ли соглашение по Черному морю осуществлено и за другими связанными с этим тенденциями. Наша страна по-прежнему сильно надеется на позитивное отношение России во имя всесторонней остановки огня и далее установление справедливого и продолжительного мира и будет работать в тесном сотрудничестве с мировым сообществом, включая США", - сказал Хаяси. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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россия, черное море, сша, украина, россельхозбанк, совет федерации, фсб