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Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию - 26.03.2025, ПРАЙМ
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:35+0300
2025-03-26T20:35+0300
экономика
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению, это хорошо, потому что создаст более высокую конкуренцию на рынке. "Если иностранные компании вернутся - это хорошо, потому что это будет еще большая конкуренция. Но при условии, что все льготы, вся поддержка российских разработчиков будут сохранены", - сказал Шадаев в беседе с журналистами. "Вопрос введения определенного налога на использование иностранного софта до сих пор не снят, но важно сейчас не создавать дополнительного давления на наши предприятия, потому что это фактически означает дополнительный сбор с российских компаний", - добавил Шадаев. Он напомнил о поправках к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), принятых Госдумой во втором чтении во вторник. Это "цементирует всю конструкцию", отметил министр - то есть многие важные системы в ключевых отраслях экономики не смогут использовать иностранное программное обеспечение. "Это такая замена вопросу сбора за иностранный софт", - добавил Шадаев. "КИИ будет покрывать львиную часть критических систем, потому что у нас есть указ президента, который определяет, что 80% критически важных управленческих и производственных процессов должны обеспечиваться за счет российского софта. Поэтому это долгосрочная цель, показатель, поэтому вся регуляторика будет под это выстроена", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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максут шадаев, минцифры
Экономика, Максут Шадаев, Минцифры
20:35 26.03.2025
 
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию

Шадаев: возвращение западных IT-компаний хорошо скажется на конкуренции на рынке РФ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению, это хорошо, потому что создаст более высокую конкуренцию на рынке.
"Если иностранные компании вернутся - это хорошо, потому что это будет еще большая конкуренция. Но при условии, что все льготы, вся поддержка российских разработчиков будут сохранены", - сказал Шадаев в беседе с журналистами.
"Вопрос введения определенного налога на использование иностранного софта до сих пор не снят, но важно сейчас не создавать дополнительного давления на наши предприятия, потому что это фактически означает дополнительный сбор с российских компаний", - добавил Шадаев.
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Он напомнил о поправках к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), принятых Госдумой во втором чтении во вторник.
Это "цементирует всю конструкцию", отметил министр - то есть многие важные системы в ключевых отраслях экономики не смогут использовать иностранное программное обеспечение. "Это такая замена вопросу сбора за иностранный софт", - добавил Шадаев.
"КИИ будет покрывать львиную часть критических систем, потому что у нас есть указ президента, который определяет, что 80% критически важных управленческих и производственных процессов должны обеспечиваться за счет российского софта. Поэтому это долгосрочная цель, показатель, поэтому вся регуляторика будет под это выстроена", - объяснил министр.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
 
ЭкономикаМаксут ШадаевМинцифры
 
 
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