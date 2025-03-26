https://1prime.ru/20250326/shadaev-856136708.html
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию - 26.03.2025, ПРАЙМ
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:35+0300
2025-03-26T20:35+0300
2025-03-26T20:35+0300
экономика
максут шадаев
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/15/842091507_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_accec1b7667f1c21cd2192d1617aa1a7.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению, это хорошо, потому что создаст более высокую конкуренцию на рынке. "Если иностранные компании вернутся - это хорошо, потому что это будет еще большая конкуренция. Но при условии, что все льготы, вся поддержка российских разработчиков будут сохранены", - сказал Шадаев в беседе с журналистами. "Вопрос введения определенного налога на использование иностранного софта до сих пор не снят, но важно сейчас не создавать дополнительного давления на наши предприятия, потому что это фактически означает дополнительный сбор с российских компаний", - добавил Шадаев. Он напомнил о поправках к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), принятых Госдумой во втором чтении во вторник. Это "цементирует всю конструкцию", отметил министр - то есть многие важные системы в ключевых отраслях экономики не смогут использовать иностранное программное обеспечение. "Это такая замена вопросу сбора за иностранный софт", - добавил Шадаев. "КИИ будет покрывать львиную часть критических систем, потому что у нас есть указ президента, который определяет, что 80% критически важных управленческих и производственных процессов должны обеспечиваться за счет российского софта. Поэтому это долгосрочная цель, показатель, поэтому вся регуляторика будет под это выстроена", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
https://1prime.ru/20250326/youtube-856132358.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/15/842091507_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c9c7a20c42753739f261d6e8bf2cdb76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, минцифры
Экономика, Максут Шадаев, Минцифры
Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию
Шадаев: возвращение западных IT-компаний хорошо скажется на конкуренции на рынке РФ
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению, это хорошо, потому что создаст более высокую конкуренцию на рынке.
"Если иностранные компании вернутся - это хорошо, потому что это будет еще большая конкуренция. Но при условии, что все льготы, вся поддержка российских разработчиков будут сохранены", - сказал Шадаев в беседе с журналистами.
"Вопрос введения определенного налога на использование иностранного софта до сих пор не снят, но важно сейчас не создавать дополнительного давления на наши предприятия, потому что это фактически означает дополнительный сбор с российских компаний", - добавил Шадаев.
Шадаев связал вопрос о размедлении YouTube с выполнением требований РКН
Он напомнил о поправках к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), принятых Госдумой во втором чтении во вторник.
Это "цементирует всю конструкцию", отметил министр - то есть многие важные системы в ключевых отраслях экономики не смогут использовать иностранное программное обеспечение. "Это такая замена вопросу сбора за иностранный софт", - добавил Шадаев.
"КИИ будет покрывать львиную часть критических систем, потому что у нас есть указ президента, который определяет, что 80% критически важных управленческих и производственных процессов должны обеспечиваться за счет российского софта. Поэтому это долгосрочная цель, показатель, поэтому вся регуляторика будет под это выстроена", - объяснил министр.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.