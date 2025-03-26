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Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию

Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию - 26.03.2025, ПРАЙМ

Шадаев оценил влияние возможного возвращения западных IT-компаний в Россию

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T20:35+0300

2025-03-26T20:35+0300

2025-03-26T20:35+0300

экономика

максут шадаев

минцифры

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит рисков в возвращении иностранных вендоров при условии сохранения поддержки российских разработчиков - по его мнению, это хорошо, потому что создаст более высокую конкуренцию на рынке. "Если иностранные компании вернутся - это хорошо, потому что это будет еще большая конкуренция. Но при условии, что все льготы, вся поддержка российских разработчиков будут сохранены", - сказал Шадаев в беседе с журналистами. "Вопрос введения определенного налога на использование иностранного софта до сих пор не снят, но важно сейчас не создавать дополнительного давления на наши предприятия, потому что это фактически означает дополнительный сбор с российских компаний", - добавил Шадаев. Он напомнил о поправках к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), принятых Госдумой во втором чтении во вторник. Это "цементирует всю конструкцию", отметил министр - то есть многие важные системы в ключевых отраслях экономики не смогут использовать иностранное программное обеспечение. "Это такая замена вопросу сбора за иностранный софт", - добавил Шадаев. "КИИ будет покрывать львиную часть критических систем, потому что у нас есть указ президента, который определяет, что 80% критически важных управленческих и производственных процессов должны обеспечиваться за счет российского софта. Поэтому это долгосрочная цель, показатель, поэтому вся регуляторика будет под это выстроена", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

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максут шадаев, минцифры