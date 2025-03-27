https://1prime.ru/20250327/avtovaz-856170666.html
"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать Renault в Россию
"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать Renault в Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать Renault в Россию
Компания "АвтоВАЗ" назвала "очередным фейком" новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:28+0300
2025-03-27T18:28+0300
2025-03-27T18:28+0300
экономика
автоваз
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" назвала "очередным фейком" новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать возвращения в страну Renault и других компаний, ушедших в 2022 году. Ранее в четверг ряд Telegram-каналов опубликовали такие сообщения, приведя фотографию якобы номера профсоюзной газеты со статьей "Санкции пошли на пользу", в которой информация об обращении к руководству страны выделена жирным шрифтом. "Фотография, которая размещается в Telegram, датирована 28 марта - это неправильная дата. Кроме того, текст, который на этой фотографии, был заменен, и этого текста никогда ни "АвтоВАЗ", ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании", - говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров. В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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автоваз, денис мантуров, renault, автопром
Экономика, АвтоВАЗ, Денис Мантуров, Renault, автопром
"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать Renault в Россию
"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать назад в Россию компанию Renault
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" назвала "очередным фейком" новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать возвращения в страну Renault и других компаний, ушедших в 2022 году.
Ранее в четверг ряд Telegram-каналов опубликовали такие сообщения, приведя фотографию якобы номера профсоюзной газеты со статьей "Санкции пошли на пользу", в которой информация об обращении к руководству страны выделена жирным шрифтом.
"Фотография, которая размещается в Telegram, датирована 28 марта - это неправильная дата. Кроме того, текст, который на этой фотографии, был заменен, и этого текста никогда ни "АвтоВАЗ", ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании", - говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.
Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.
Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров.
В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.