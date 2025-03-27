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Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути

Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути

Президенту России Владимиру Путину доложили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия вряд ли станет более длительной. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T23:45+0300

2025-03-27T23:45+0300

2025-03-27T23:45+0300

экономика

арктика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину доложили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия вряд ли станет более длительной. Речь об этом зашла, когда главе государства презентовали штаб морских операций, отвечающий за безопасное судоходство по Севморпути. Главе государства сообщили, что несмотря на то, что часто приходится слышать о глобальном потеплении и о том, что лед в Арктике тает, по наблюдениям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, до 2050 года в зимне-весенний период не ожидается существенного изменения ледового покрова. "То есть навигация не будет более длительной?" - переспросил Путин, заслушав этот доклад. Генеральный директор Главсевморпути Сергей Зыбко сообщил, что в этом году лед как раз оказался в том районе и не растаял ниже острова Врангеля. "Да, мне сказали - ветрами надуло", - заметил Путин. "Он не растаял и послужил генератором холода, и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много лет", - добавил Зыбко. "До 2050 года вы не видите, что навигация будет более длительной, чем сейчас?" - уточнил президент. Услышав утвердительный ответ, Путин с улыбкой добавил: "Поэтому нужен будет (ледокол) "Лидер".

https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html

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арктика, россия, владимир путин