https://1prime.ru/20250327/ledokol-856177178.html
Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути
Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути
Президенту России Владимиру Путину доложили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия вряд ли станет более длительной. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:45+0300
2025-03-27T23:45+0300
2025-03-27T23:45+0300
экономика
арктика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_f62688ee158c943a10fada3001d28e8e.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину доложили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия вряд ли станет более длительной. Речь об этом зашла, когда главе государства презентовали штаб морских операций, отвечающий за безопасное судоходство по Севморпути. Главе государства сообщили, что несмотря на то, что часто приходится слышать о глобальном потеплении и о том, что лед в Арктике тает, по наблюдениям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, до 2050 года в зимне-весенний период не ожидается существенного изменения ледового покрова. "То есть навигация не будет более длительной?" - переспросил Путин, заслушав этот доклад. Генеральный директор Главсевморпути Сергей Зыбко сообщил, что в этом году лед как раз оказался в том районе и не растаял ниже острова Врангеля. "Да, мне сказали - ветрами надуло", - заметил Путин. "Он не растаял и послужил генератором холода, и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много лет", - добавил Зыбко. "До 2050 года вы не видите, что навигация будет более длительной, чем сейчас?" - уточнил президент. Услышав утвердительный ответ, Путин с улыбкой добавил: "Поэтому нужен будет (ледокол) "Лидер".
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_37:0:1280:932_1920x0_80_0_0_331fd5a991d9317153dd1c3a123d7eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин
Экономика, АРКТИКА, РОССИЯ, Владимир Путин
Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути
Путину доложили о перспективах навигации по Севморпути в ближайшие десятилетия
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину доложили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия вряд ли станет более длительной.
Речь об этом зашла, когда главе государства презентовали штаб морских операций, отвечающий за безопасное судоходство по Севморпути.
Главе государства сообщили, что несмотря на то, что часто приходится слышать о глобальном потеплении и о том, что лед в Арктике тает, по наблюдениям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, до 2050 года в зимне-весенний период не ожидается существенного изменения ледового покрова.
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
"То есть навигация не будет более длительной?" - переспросил Путин, заслушав этот доклад.
Генеральный директор Главсевморпути Сергей Зыбко сообщил, что в этом году лед как раз оказался в том районе и не растаял ниже острова Врангеля. "Да, мне сказали - ветрами надуло", - заметил Путин. "Он не растаял и послужил генератором холода, и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много лет", - добавил Зыбко.
"До 2050 года вы не видите, что навигация будет более длительной, чем сейчас?" - уточнил президент. Услышав утвердительный ответ, Путин с улыбкой добавил: "Поэтому нужен будет (ледокол) "Лидер".