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Минфин оценил преимущества расширения биржевой торговли товарами

Минфин оценил преимущества расширения биржевой торговли товарами - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил преимущества расширения биржевой торговли товарами

Расширение биржевой торговли товарами решит вопросы прозрачности ценообразования и позволит проще выстраивать международное сотрудничество, заявил заместитель... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:06+0300

2025-03-27T13:06+0300

2025-03-27T13:06+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Расширение биржевой торговли товарами решит вопросы прозрачности ценообразования и позволит проще выстраивать международное сотрудничество, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Нас иногда критикуют, сейчас вот мы все, наверное, здесь сидящие на сцене, двигаем законопроект, который связан с тем, чтобы больше товаров выходило на биржевые торги, чтобы у правительства было право часть таких товаров выводить на биржевые торги", - сказал он, выступая на международном форуме "Биржевой товарный рынок". По его словам, многие отрасли выступают против расширения биржевой торговли товарами. "Многие отрасли говорят: зачем это, нам это не нужно, мы и так вроде нормально работаем, но мы понимаем, что когда товар выходит на биржу, то решается сразу огромное количество неэффективностей и проблем в отрасли", - отметил Чебесков. Во-первых, решается вопрос прозрачности, формирования справедливого и понятного ценообразования, продолжил он. "Открыл страничку биржи, увидел цену, все тебе понятно, тебе не надо делать какие-то обзвоны, понимать, откуда берется цена. Все ясно и понятно для всех, причем для всего общества. Когда есть прозрачность, то это самое лучшее ценообразование происходит. Исключает какие-то схемы, какие-то междусобойчики и так далее. Для нас это очень важно", - пояснил он. Чебесков привел в пример торги лесом. "Отрасль заработала совсем по-другому, когда часть стала торговаться на товарных рынках. Эффективность повысилась, отрасль стала зарабатывать деньги. Вроде как не зарабатывала, а потом вывели на биржевые торги и стала зарабатывать", - сказал он. По его мнению, это отличный пример для подражания. Когда появляются биржевые торги, появляется больше ликвидности на рынках, на этом зарабатывает и сама отрасль. Появляется правильное и эффективное распределение ресурсов экономики, возникает возможность хеджировать свои риски, инвестировать, "даже спекулировать", отметил он. "Когда отрасль открытая, когда отрасль прозрачная, очевидно, что значительно проще выстраивать международное сотрудничество с другими странами. Становятся понятными правила игры, по которым можно этого сотрудничества достигать. Поэтому мы всячески поддерживаем здесь тоже сотрудничество между биржами в странах ЕАЭС, в странах БРИКС с другими нашими дружескими партнерами", - заключил он.

https://1prime.ru/20250327/minfin-856155714.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин