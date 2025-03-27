https://1prime.ru/20250327/mintrans-856162324.html

Минтранс предложил изучить идею о дерегулировании ж/д тарифов на контейнеры

Минтранс предложил изучить идею о дерегулировании ж/д тарифов на контейнеры - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минтранс предложил изучить идею о дерегулировании ж/д тарифов на контейнеры

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило предложил вернуться к идее о дерегулировании железнодорожных тарифов на контейнерные перевозки. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:16+0300

2025-03-27T15:16+0300

2025-03-27T15:16+0300

россия

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило предложил вернуться к идее о дерегулировании железнодорожных тарифов на контейнерные перевозки. "Сама по себе контейнерная перевозка должна быть более гибкой. С этой точки зрения, мое личное мнение, возможно, стоит вернуться к идее по дерегулированию этого тарифа для того, чтобы железнодорожники могли здесь лучше реагировать на колебания рынка и лучше конкурировать с автотранспортом на более коротких расстояниях", - сказал Шило на Международном арктическом форуме. Он добавил, что в настоящее время тарифы для перевозки контейнеров достаточно лояльные. Это позволяет наращивать контейнерные перевозки в течение 5-7 лет темпами до 12% в год. РЖД в 2024 году поставили рекорд по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, было перевезено 7 миллионов 880 тысяч TEU (рост на 5,9%). РЖД к 2030 году планируют увеличить контейнерные перевозки на треть – до 10 миллионов TEU. Шило в апреле 2021 года, занимая тогда пост замгендиректора РЖД, говорил, что компания придерживаются идеи дерегулирования тарифов для некоторых грузов, в том числе на перевозку рыбы и контейнеров. В части последних он пояснял, что это можно сделать на направлениях с высокой конкуренцией, в том числе межвидовой (речного, автомобильного и железнодорожного транспорта).

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