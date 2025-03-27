https://1prime.ru/20250327/putin-856172468.html

Путин указал на деградацию механизма Арктического совета

Путин указал на деградацию механизма Арктического совета - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин указал на деградацию механизма Арктического совета

Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:03+0300

2025-03-27T20:03+0300

2025-03-27T20:09+0300

россия

владимир путин

арктика

арктический совет

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, что для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет. Но и этот механизм сегодня деградировал. Причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".По словам главы государства, диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экосистем в Арктике свернут."В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию. Оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики", - сказал Путин.По словам Путина, пешение прекратить взаимодействие в рамках "Арктического совета" приняли западные государства, Россия от общения в этом формате не отказывалась."Для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за Полярным кругом и совместного реагирования на них был создан "Арктический совет". Но и этот механизм сегодня деградировал, причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал он."Как в таких случаях говорят: не хотите - не нужно. Мы сами будем работать с теми, кто хочет этого", - добавил президент.Путин также указал, что диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экосистем в Арктике свернут."В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию. Оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики", - сказал президент.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://1prime.ru/20250327/arctic-856168806.html

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россия, владимир путин, арктика, арктический совет