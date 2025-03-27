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"Рособоронэкспорт" вернется в Латинскую Америку для совместных проектов - 27.03.2025, ПРАЙМ
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"Рособоронэкспорт" вернется в Латинскую Америку для совместных проектов
"Рособоронэкспорт" вернется в Латинскую Америку для совместных проектов - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" вернется в Латинскую Америку для совместных проектов
"Рособоронэкспорт" планирует развивать в Латинской Америке проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, беспилотников, высокоточных... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:57+0300
2025-03-27T10:57+0300
вооружения
латинская америка
россия
рособоронэкспорт
ростех
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" планирует развивать в Латинской Америке проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, беспилотников, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники, заявил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев. АО "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует российскую экспозицию на международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025, которая пройдет с 1 по 4 апреля в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Компания с 2019 года не принимала участия в выставке. "Главная цель участия "Рособоронэкспорта" в LAAD 2025 – обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона. На сегодня определился главный мировой тренд в области производства вооружения и военной техники – "стратегическая автономия" через развитие национальной оборонной промышленности, благодаря которому к 2030 году доля проектов в области трансфера технологий на мировом рынке вооружений вырастет на 95% и достигнет 40% от общего объема. В Латинской Америке, планируем развивать проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, БПЛА, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники", - сказал Михеев. "Рособоронэкспорт" представит в Рио-де-Жанейро новейшую российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил, вызывающую наибольший интерес в регионе. Все выставляемые образцы прошли проверку в реальных боевых условиях. Они были доработаны с учетом обратной связи от Вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, выполняющих задачи СВО. Для делегаций военно-воздушных сил на своем стенде "Рособоронэкспорт" презентует истребители Су-57Э и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-171Ш и Ка-52Э. Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ. Войскам ПВО будет продемонстрирована широкая линейка средств противодействия воздушным угрозам: системы большой дальности С-400 "Триумф", средней С-350Е "Витязь", "Тор-М2К", а также ПЗРК "Игла-С". Для моряков подготовлены презентации скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160, а для корпуса морской пехоты – легкого плавающего танка "Спрут".
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латинская америка, россия, рособоронэкспорт, ростех
Вооружения, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, РОССИЯ, Рособоронэкспорт, Ростех
10:57 27.03.2025
 
"Рособоронэкспорт" вернется в Латинскую Америку для совместных проектов

"Рособоронэкспорт" вернется в Латинскую Америку для совместной разработки оружия

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" планирует развивать в Латинской Америке проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, беспилотников, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники, заявил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.
АО "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует российскую экспозицию на международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025, которая пройдет с 1 по 4 апреля в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Компания с 2019 года не принимала участия в выставке.
"Главная цель участия "Рособоронэкспорта" в LAAD 2025 – обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона. На сегодня определился главный мировой тренд в области производства вооружения и военной техники – "стратегическая автономия" через развитие национальной оборонной промышленности, благодаря которому к 2030 году доля проектов в области трансфера технологий на мировом рынке вооружений вырастет на 95% и достигнет 40% от общего объема. В Латинской Америке, планируем развивать проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, БПЛА, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники", - сказал Михеев.
"Рособоронэкспорт" представит в Рио-де-Жанейро новейшую российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил, вызывающую наибольший интерес в регионе. Все выставляемые образцы прошли проверку в реальных боевых условиях. Они были доработаны с учетом обратной связи от Вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, выполняющих задачи СВО.
Для делегаций военно-воздушных сил на своем стенде "Рособоронэкспорт" презентует истребители Су-57Э и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-171Ш и Ка-52Э.
Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ. Войскам ПВО будет продемонстрирована широкая линейка средств противодействия воздушным угрозам: системы большой дальности С-400 "Триумф", средней С-350Е "Витязь", "Тор-М2К", а также ПЗРК "Игла-С".
Для моряков подготовлены презентации скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160, а для корпуса морской пехоты – легкого плавающего танка "Спрут".
Рособоронэкспорт. - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Европа навсегда лишились России как партнера, заявили в "Рособоронэкспорте"
10 марта, 09:57
 
ВооруженияЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАРОССИЯРособоронэкспортРостех
 
 
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