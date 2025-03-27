https://1prime.ru/20250327/sanktsii-856145766.html

Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины

Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины - 27.03.2025, ПРАЙМ

Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:04+0300

2025-03-27T09:04+0300

2025-03-27T09:04+0300

политика

украина

сша

владимир рогов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846843479_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_ce866f0baab40a8bdde596a9d89150c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины на случай, если киевский режим нарушит условия договоренностей о перемирии. "В сущности режима Зеленского лежит лицемерие, обман и жажда наживы. Поэтому в мирных инициативах стоит выработать также механизм санкций со стороны США для киевского режима, которые будут незамедлительно введены в случае нарушениями условий договоренностей о перемирии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока Россия скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства, ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в российских регионах.

https://1prime.ru/20250326/makron-856139062.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, владимир рогов