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Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины
Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины - 27.03.2025, ПРАЙМ
Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:04+0300
2025-03-27T09:04+0300
2025-03-27T09:04+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины на случай, если киевский режим нарушит условия договоренностей о перемирии. "В сущности режима Зеленского лежит лицемерие, обман и жажда наживы. Поэтому в мирных инициативах стоит выработать также механизм санкций со стороны США для киевского режима, которые будут незамедлительно введены в случае нарушениями условий договоренностей о перемирии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока Россия скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства, ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в российских регионах.
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украина, сша, владимир рогов
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Рогов
Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины
Рогов призвал США выработать механизм санкций для киевского режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины на случай, если киевский режим нарушит условия договоренностей о перемирии.
"В сущности режима Зеленского лежит лицемерие, обман и жажда наживы. Поэтому в мирных инициативах стоит выработать также механизм санкций со стороны США для киевского режима, которые будут незамедлительно введены в случае нарушениями условий договоренностей о перемирии", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, пока Россия скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства, ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в российских регионах.
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