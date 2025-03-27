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Стармер представит итоги заседаний военных планировщиков по Украине - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Стармер представит итоги заседаний военных планировщиков по Украине
Стармер представит итоги заседаний военных планировщиков по Украине - 27.03.2025, ПРАЙМ
Стармер представит итоги заседаний военных планировщиков по Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит на саммите "коалиции желающих" в Париже результаты заседаний военных планировщиков по Украине, прошедших... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:17+0300
2025-03-27T11:17+0300
политика
кир стармер
украина
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит на саммите "коалиции желающих" в Париже результаты заседаний военных планировщиков по Украине, прошедших ранее в британском военном штабе, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в четверг на сайте правительства страны. На этой неделе Британия провела в военном штабе недалеко от пригорода Лондона несколько заседаний по военному планированию, где обсуждалась ситуация на Украине. Дискуссии продолжались три дня. "Сегодня (четверг, 27 марта) премьер-министр вместе с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном примет следующую встречу коалиции желающих в Париже. На встрече он представит итоги прошедших на этой неделе заседаний по вопросам планирования поддержки Украины", - сказано там. Участие во встречах приняли более 200 военных планировщиков из разных стран, сообщили на Даунинг-стрит. Они "детально рассматривали структуру любой будущей силы", которая может быть направлена на Украину в качестве миротворческого контингента. Отмечается, что в ходе сессий по вопросам планирования был рассмотрен весь спектр военных возможностей Европы, "в том числе самолеты, танки, солдаты, разведданные и логистика". Обсуждения были сосредоточены на том, как европейские страны могут использовать свои возможности для поддержки любого будущего контингента на Украине. "Обсуждения в рамках военного планирования воздушных, морских и наземных сил, которые потребуются для поддержки справедливого и долгосрочного мира на Украине, продолжатся", - сообщили в офисе Стармера. Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
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кир стармер, украина
Политика, Кир Стармер, УКРАИНА
11:17 27.03.2025
 
Стармер представит итоги заседаний военных планировщиков по Украине

Стармер в Париже представит итоги заседаний военных планировщиков по Украине

© Фото : No 10 Downing Street/Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит на саммите "коалиции желающих" в Париже результаты заседаний военных планировщиков по Украине, прошедших ранее в британском военном штабе, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в четверг на сайте правительства страны.
На этой неделе Британия провела в военном штабе недалеко от пригорода Лондона несколько заседаний по военному планированию, где обсуждалась ситуация на Украине. Дискуссии продолжались три дня.
"Сегодня (четверг, 27 марта) премьер-министр вместе с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном примет следующую встречу коалиции желающих в Париже. На встрече он представит итоги прошедших на этой неделе заседаний по вопросам планирования поддержки Украины", - сказано там.
Участие во встречах приняли более 200 военных планировщиков из разных стран, сообщили на Даунинг-стрит. Они "детально рассматривали структуру любой будущей силы", которая может быть направлена на Украину в качестве миротворческого контингента.
Отмечается, что в ходе сессий по вопросам планирования был рассмотрен весь спектр военных возможностей Европы, "в том числе самолеты, танки, солдаты, разведданные и логистика". Обсуждения были сосредоточены на том, как европейские страны могут использовать свои возможности для поддержки любого будущего контингента на Украине.
"Обсуждения в рамках военного планирования воздушных, морских и наземных сил, которые потребуются для поддержки справедливого и долгосрочного мира на Украине, продолжатся", - сообщили в офисе Стармера.
Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
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