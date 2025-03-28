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В Грузии рассказали о призывах Прибалтики к открытой конфронтации с Россией

В Грузии рассказали о призывах Прибалтики к открытой конфронтации с Россией - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Грузии рассказали о призывах Прибалтики к открытой конфронтации с Россией

Страны Прибалтики с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:00+0300

2025-03-28T11:00+0300

2025-03-28T11:00+0300

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ТБИЛИСИ, 28 мар - ПРАЙМ. Страны Прибалтики с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются повысить собственную безопасность, отвлекая внимание России на что-то другое", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети. По его словам, эти страны с февраля 2022 года "призывали Грузию к открытой конфронтации с Москвой". "Настаивая на том, чтобы Грузия, не являющаяся членом ЕС и НАТО, ввела двусторонние санкции против России, они надеялись на эскалацию грузинско-российских отношений и, по сути, пожертвовали Грузией ради собственных интересов. Их политика не имеет другого логического объяснения",- заявил Папуашвили.

https://1prime.ru/20250307/gruziya-855566383.html

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прибалтика, россия