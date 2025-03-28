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Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/indeksy-856191035.html
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились - 28.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:00+0300
2025-03-28T13:00+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,67%, до 3 351,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2 026,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,65%, до 23 426,6 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,89%, до 2 557,98 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – вырос на 0,16%, до 7 982 пунктов, японский Nikkei 225 – сократился на 1,8%, до 37 120,33 пункта. Сдержало индексы в Азии уменьшение бирж США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 0,53%. Инвесторы с осторожностью оценили ситуацию в торговле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ранее на неделе газета Wall Street Journal писала, что администрация Трампа планирует применить "взаимные пошлины" в отношении ряда государств. Закрыли торги снижением стоимости акции автопроизводителей: бумаги Honda Motor в Токио подешевели на 4,9%, Toyota Motor – на 4,5%, Mazda Motor – на 4,2%; акции Hyundai Motor в Сеуле снизились в цене на 3,5%, Kia – на 2,7%. "Пытаться предсказать, что сделает Трамп, - глупая затея. Но план состоит в том, чтобы убедиться, что мы инвестируем в компании, на судьбу которых не так сильно влияют решения о тарифах", - сказал агентству Блумберг аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng).
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
13:00 28.03.2025
 
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились

Основные фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно уменьшились,

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,67%, до 3 351,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2 026,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,65%, до 23 426,6 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,89%, до 2 557,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,16%, до 7 982 пунктов, японский Nikkei 225 – сократился на 1,8%, до 37 120,33 пункта.
Сдержало индексы в Азии уменьшение бирж США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 0,53%.
Инвесторы с осторожностью оценили ситуацию в торговле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ранее на неделе газета Wall Street Journal писала, что администрация Трампа планирует применить "взаимные пошлины" в отношении ряда государств.
Закрыли торги снижением стоимости акции автопроизводителей: бумаги Honda Motor в Токио подешевели на 4,9%, Toyota Motor – на 4,5%, Mazda Motor – на 4,2%; акции Hyundai Motor в Сеуле снизились в цене на 3,5%, Kia – на 2,7%.
"Пытаться предсказать, что сделает Трамп, - глупая затея. Но план состоит в том, чтобы убедиться, что мы инвестируем в компании, на судьбу которых не так сильно влияют решения о тарифах", - сказал агентству Блумберг аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng).
Котировки, сток
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по Британии и ФРГ
12:43
 
ЭкономикаРынкиТорги
 
 
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