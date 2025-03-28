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Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк
Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк - 28.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк
Банк может приостановить перевод клиента, если заподозрит признаки мошенничества или отмывания доходов, а также прочих противоправных действий, рассказала... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:02+0300
2025-03-28T02:02+0300
2025-03-28T02:02+0300
мошенничество
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк может приостановить перевод клиента, если заподозрит признаки мошенничества или отмывания доходов, а также прочих противоправных действий, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Причины, по которым банк может приостановить перевод физического лица, можно условно разделить на две группы. Первая – это противодействие мошенничеству, такие операции называются переводами без добровольного согласия клиента. Здесь выделяют шесть признаков:“Если получатель перевода содержится в базе Банка России, операцию приостановят на два дня, даже если человек будет пытаться повторить ее. После этого периода охлаждения, при желании клиента, перевод осуществят, но банк не будет нести за него финансовую ответственность. Если получатель в базе мошенников не найден, но выявлены другие признаки, перевод также будет приостановлен, а отправитель предупрежден. Но если он станет настаивать, деньги отправят тут же”, - пояснила экспертПо второй группе признаков проверяют, не совершается ли перевод ради отмывания доходов или в иных противоправных целях, например, для работы "теневого" игорного бизнеса, финансовых пирамид и т.д. Здесь факторов больше, среди них:Если перевод соответствует двум и более таким признакам, банк вправе приостановить операцию для дальнейшей проверки или отказать в ее проведении, а при неоднократном выявлении таких операций – прекратить обслуживание клиента.
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Мошенничество, Финансы, Банки, Банки.ру, перевод средств, денежный перевод, перевод денег
Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк
Аналитик Бочкина: банк может заморозить перевод с признаками мошенничества
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк может приостановить перевод клиента, если заподозрит признаки мошенничества или отмывания доходов, а также прочих противоправных действий, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
МВД предупредило об "ошибочных" банковских переводах от мошенников
Причины, по которым банк может приостановить перевод физического лица, можно условно разделить на две группы. Первая – это противодействие мошенничеству, такие операции называются переводами без добровольного согласия клиента. Здесь выделяют шесть признаков:
- наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- у банка есть сведения, что ранее со счетом, на который направлен перевод, уже совершались мошеннические операции;
- есть данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошенничестве. Например, оператор связи зафиксировал нехарактерную для клиента телефонную активность перед переводом;
- операция осуществлена на счет, который находится в базе Банка России;
- характер операции (сумма, время проведения и т.д.) нетипичен для клиента;
- перевод проводится с устройства, которое, по данным ЦБ, ранее использовалось мошенниками.
“Если получатель перевода содержится в базе Банка России, операцию приостановят на два дня, даже если человек будет пытаться повторить ее. После этого периода охлаждения, при желании клиента, перевод осуществят, но банк не будет нести за него финансовую ответственность. Если получатель в базе мошенников не найден, но выявлены другие признаки, перевод также будет приостановлен, а отправитель предупрежден. Но если он станет настаивать, деньги отправят тут же”, - пояснила эксперт
По второй группе признаков проверяют, не совершается ли перевод ради отмывания доходов или в иных противоправных целях, например, для работы "теневого" игорного бизнеса, финансовых пирамид и т.д. Здесь факторов больше, среди них:
- необычно большое количество получателей и отправителей переводов, например, более 10 в день и 50 в месяц;
- значительные суммы операций (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц);
- короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением и списанием денег.
Если перевод соответствует двум и более таким признакам, банк вправе приостановить операцию для дальнейшей проверки или отказать в ее проведении, а при неоднократном выявлении таких операций – прекратить обслуживание клиента.