https://1prime.ru/20250328/perevod-856158338.html

Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк

Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк - 28.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, какой перевод может заморозить банк

Банк может приостановить перевод клиента, если заподозрит признаки мошенничества или отмывания доходов, а также прочих противоправных действий, рассказала... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T02:02+0300

2025-03-28T02:02+0300

2025-03-28T02:02+0300

мошенничество

финансы

банки

банки.ру

перевод средств

денежный перевод

перевод денег

https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк может приостановить перевод клиента, если заподозрит признаки мошенничества или отмывания доходов, а также прочих противоправных действий, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Причины, по которым банк может приостановить перевод физического лица, можно условно разделить на две группы. Первая – это противодействие мошенничеству, такие операции называются переводами без добровольного согласия клиента. Здесь выделяют шесть признаков:“Если получатель перевода содержится в базе Банка России, операцию приостановят на два дня, даже если человек будет пытаться повторить ее. После этого периода охлаждения, при желании клиента, перевод осуществят, но банк не будет нести за него финансовую ответственность. Если получатель в базе мошенников не найден, но выявлены другие признаки, перевод также будет приостановлен, а отправитель предупрежден. Но если он станет настаивать, деньги отправят тут же”, - пояснила экспертПо второй группе признаков проверяют, не совершается ли перевод ради отмывания доходов или в иных противоправных целях, например, для работы "теневого" игорного бизнеса, финансовых пирамид и т.д. Здесь факторов больше, среди них:Если перевод соответствует двум и более таким признакам, банк вправе приостановить операцию для дальнейшей проверки или отказать в ее проведении, а при неоднократном выявлении таких операций – прекратить обслуживание клиента.

https://1prime.ru/20250310/perevody-855618154.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банки.ру, перевод средств, денежный перевод, перевод денег