https://1prime.ru/20250328/ssj-856203231.html

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ по улучшению безопасности

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ по улучшению безопасности - 28.03.2025, ПРАЙМ

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ по улучшению безопасности

МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T18:50+0300

2025-03-28T18:50+0300

2025-03-28T19:22+0300

происшествия

межгосударственный авиационный комитет

аэрофлот

аэропорт шереметьево

катастрофа ssj-100

ssj

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. МАК дал рекомендации разработчикам SSJ для улучшения безопасности по итогам расследования катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае 2019 года, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Самолет Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области. "Совместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси… изменения конструкции и/или эксплуатационных процедур для обеспечения возможности использования кабинным экипажем системы громкой связи в пассажирском салоне при проведении аварийной эвакуации", - сообщили в МАК. Также так порекомендовали "провести разовую проверку ("вычитку") AFM, FCOM, FCTM и других документов для устранения ошибок и неточностей. С учетом изложенного в разделе 1.18.27 настоящего отчета"… "провести анализ возможностей членов экипажа по обработке значительного числа сообщений об отказах, которые могут появляться в полете, например, из-за перезагрузки концентраторов" … "Повторно оценить риски, связанные с возможностью игнорирования экипажами прогностического предупреждения о сдвиге ветра" и так далее.Со своей стороны, разработчик самолета SSJ принял к исполнению рекомендации МАК, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)."Разработчик принял к исполнению рекомендации Комиссии МАК, направленные на безопасную и регулярную эксплуатацию самолетов SSJ-100", - сообщил ОАК.По запросу Комиссии МАК проведены дополнительные исследования и эксперименты, направленные на выявление причин авиационного происшествия и повышение безопасности полетов.Филиал ПАО "Яковлев" - "Региональные самолеты" предоставил комиссии МАК все необходимые материалы о разработке, сертификационных испытаниях и эксплуатации самолета RRJ-95.

https://1prime.ru/20250328/otchet-856199855.html

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межгосударственный авиационный комитет, аэрофлот, аэропорт шереметьево, катастрофа ssj-100, ssj