https://1prime.ru/20250328/tramp-856183131.html

"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву

"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует использовать вопрос поставок военной помощи Украине как средство давления на Киев, заявил профессор Чикагского... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:06+0300

2025-03-28T09:06+0300

2025-03-28T09:06+0300

вооружения

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует использовать вопрос поставок военной помощи Украине как средство давления на Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев", — отметил эксперт в беседе на YouTube-канале Judging freedom.Миршаймер подчеркнул, что Трамп может потребовать от Украины прекратить военные действия и осуществление провокаций.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

https://1prime.ru/20250328/ukraina-856157107.html

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сша, европа, дональд трамп