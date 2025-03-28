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"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву - 28.03.2025, ПРАЙМ
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"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву
"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву
Глава Белого дома Дональд Трамп планирует использовать вопрос поставок военной помощи Украине как средство давления на Киев, заявил профессор Чикагского... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:06+0300
2025-03-28T09:06+0300
вооружения
сша
европа
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует использовать вопрос поставок военной помощи Украине как средство давления на Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев", — отметил эксперт в беседе на YouTube-канале Judging freedom.Миршаймер подчеркнул, что Трамп может потребовать от Украины прекратить военные действия и осуществление провокаций.Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
https://1prime.ru/20250328/ukraina-856157107.html
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сша, европа, дональд трамп
Вооружения, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп
09:06 28.03.2025
 
"Трудно представить": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Миршаймер: Трамп намерен использовать поставки оружия как рычаг давления на Киев

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует использовать вопрос поставок военной помощи Украине как средство давления на Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев", — отметил эксперт в беседе на YouTube-канале Judging freedom.
Миршаймер подчеркнул, что Трамп может потребовать от Украины прекратить военные действия и осуществление провокаций.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
#Фигура коровы, установленная протестующими фермерами у здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Трамп был прав. Европа начала урезать помощь Украине
06:06
 
ВооруженияСШАЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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