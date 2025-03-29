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Российские десантники заняли важный опорный пункт ВСУ в Курской области - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Российские десантники заняли важный опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские десантники заняли важный опорный пункт ВСУ в Курской области - 29.03.2025, ПРАЙМ
Российские десантники заняли важный опорный пункт ВСУ в Курской области
Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четырех | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T05:10+0300
2025-03-29T05:10+0300
общество
россия
экономика
всу
минобороны рф
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КУРСК, 29 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четырех солдат противника и захватили БМП, сообщили журналистам в Минобороны России. "Штурмовыми подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии был занят важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ. Боевики ВСУ не смогли ничего им противопоставить, бросив свое вооружение, убитых и раненых они бежали. В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов", - заявили в военном ведомстве. Также ведомство опубликовало кадры захваченного опорного пункта ВСУ с иностранной военной техникой. Взятие опорного пункта позволило российским подразделениям продвинуться вперед, вытесняя противника из курского приграничья. "В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины", - добавили в ведомстве. Стрелок с позывным "Стич" отметил, что четыре военных ВСУ сдались в плен. "Заходили на позицию, нас давили плотным огнем со стороны противника. Миномет отрабатывал по нам. Перебороли этот страх и зашли на позицию. Четыре человека осталось в живых со стороны украинцев, мы забрали их в плен. Мобилизованные украинцы. Они сказали, что поймали их на улице и отправили воевать", - отметил он.
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общество , россия, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, ВСУ, Минобороны РФ
05:10 29.03.2025
 
Российские десантники заняли важный опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские десантники взяли в плен четырех солдат ВСУ и захватили БМП

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КУРСК, 29 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четырех солдат противника и захватили БМП, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Штурмовыми подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии был занят важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ. Боевики ВСУ не смогли ничего им противопоставить, бросив свое вооружение, убитых и раненых они бежали. В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов", - заявили в военном ведомстве.
Также ведомство опубликовало кадры захваченного опорного пункта ВСУ с иностранной военной техникой.
Взятие опорного пункта позволило российским подразделениям продвинуться вперед, вытесняя противника из курского приграничья. "В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины", - добавили в ведомстве.
Стрелок с позывным "Стич" отметил, что четыре военных ВСУ сдались в плен.
"Заходили на позицию, нас давили плотным огнем со стороны противника. Миномет отрабатывал по нам. Перебороли этот страх и зашли на позицию. Четыре человека осталось в живых со стороны украинцев, мы забрали их в плен. Мобилизованные украинцы. Они сказали, что поймали их на улице и отправили воевать", - отметил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВСУМинобороны РФ
 
 
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