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Китай может ограничить поставки в США дорогих металлов, считает эксперт

Китай может ограничить поставки в США дорогих металлов, считает эксперт - 29.03.2025, ПРАЙМ

Китай может ограничить поставки в США дорогих металлов, считает эксперт

Крупнейший производитель редкоземельных металлов (РЗМ) Китай может ввести в любой момент ограничения на поставки в США ряда более дорогих металлов, которые... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T14:12+0300

2025-03-29T14:12+0300

2025-03-29T14:12+0300

экономика

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сша

мировая экономика

металлы

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Крупнейший производитель редкоземельных металлов (РЗМ) Китай может ввести в любой момент ограничения на поставки в США ряда более дорогих металлов, которые используются для создания постоянных магнитов, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук. Ранее Китай ввел экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, таких как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, сообщило министерство коммерции КНР. Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. В конце 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземов. "Китай может сделать это в любой момент, так как в случае редкоземельных элементов КНР - это 80% мирового производства, учитывая производство из импортируемого сырья... Если КНР введет новые ограничения, то скорее всего на те редкоземельные металлы, которые стоят дороже и используются для производства постоянных магнитов (турбины, ветрогенерирующие мощности, электромобили)", - ответил аналитик на вопрос о том, может ли КНР ввести новые экспортные ограничения в отношении редкоземельных металлов на фоне торговой войны между странами. Однако есть альтернативы, которые диверсифицируют данную нишу, хоть они и являются менее крупными игроками на мировом рынке редкоземов: например, Австралия, Мьянма и другие, добавил Якубчук. По словам эксперта, в Китае запасы РЗМ составляют 44 миллиона тонн, в России - 28,5 миллиона, в США - в 1,8 миллиона. Редкоземельные металлы - это 17 элементов периодической таблицы Менделеева, самые дорогие среди них с точки зрения реализации - это самарий, неодим, гольмий, отметил эксперт. Основными редкоземельными металлами, использующимися для создания постоянных магнитов, являются неодим и самарий, сплавы с ними способны работать в широком диапазоне температур (от -60 градусов до +240 градусов) без потери магнитных свойств, следует из материалов "Росатома".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, мировая экономика, металлы, редкоземельные элементы