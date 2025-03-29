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Миронов призвал провести ревизию гидротехнических сооружений
Миронов призвал провести ревизию гидротехнических сооружений - 29.03.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал провести ревизию гидротехнических сооружений
Необходима масштабная ревизия гидротехнических сооружений (ГТС), а также федеральная госпрограмма по их оценке, строительству и ремонту для предотвращения... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T01:18+0300
2025-03-29T01:18+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Необходима масштабная ревизия гидротехнических сооружений (ГТС), а также федеральная госпрограмма по их оценке, строительству и ремонту для предотвращения разрушительных наводнений, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Очевидно, что каждый год местные чиновники наступают на те же грабли собственной безответственности. "Справедливая Россия – За правду" настаивает на том, что необходим федеральный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Необходима федеральная программа по оценке состояния, ремонту и строительству защитных сооружений", - сказал он.
По словам Миронова, СРЗП не первый год призывает правительство провести масштабный аудит всех ГТС, и такие предложения лидер партии направлял в кабмин в апреле 2024 года.
"Уже в 12 регионах начались подтопления, и чиновники, как и каждый год разводят руками. Мол, ранняя весна, погодная аномалия, изменения климата. На самом деле самые разрушительные паводки связаны вовсе не с климатом, а с ненадлежащим состоянием гидротехнических сооружений", - отметил он.
Политик напомнил о прорывах дамб в Тулуне, Верхоянске, Уссурийске, Орске. Миронов рассказал, что с начала мартовских паводков вода разрушила дамбу в городе Минусинск Красноярского края, а в городе Аша, который находится в Челябинской области, также прорвало дамбу, на обновление которой несколько лет назад потратили 130 миллионов рублей, при этом эксперты указывали на многочисленные нарушения и критические дефекты сооружения после ремонта.
"На сегодня эти сооружения, в которые вбухиваются огромные деньги якобы на века, не защищают от бедствий. Населенным пунктам и гражданам ежегодно наносится огромный ущерб, который гораздо проще предотвращать, чем ликвидировать. Для этого нужен системный и ответственный подход государства к проблеме", - считает Миронов.
Ранее глава СРЗП приводил экспертные данные о том, что более половины ГТС в стране являются устаревшими, а около 700 – бесхозными.
В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова по всей стране организовано надзорное сопровождение мероприятий в сфере защиты населения и территорий от негативного воздействия вод.
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Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Челябинская область, Сергей Миронов, Игорь Краснов, Госдума
Миронов призвал провести ревизию гидротехнических сооружений
Миронов призвал провести масштабную ревизию гидротехнических сооружений
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Необходима масштабная ревизия гидротехнических сооружений (ГТС), а также федеральная госпрограмма по их оценке, строительству и ремонту для предотвращения разрушительных наводнений, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Очевидно, что каждый год местные чиновники наступают на те же грабли собственной безответственности. "Справедливая Россия – За правду" настаивает на том, что необходим федеральный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Необходима федеральная программа по оценке состояния, ремонту и строительству защитных сооружений", - сказал он.
По словам Миронова, СРЗП не первый год призывает правительство провести масштабный аудит всех ГТС, и такие предложения лидер партии направлял в кабмин в апреле 2024 года.
"Уже в 12 регионах начались подтопления, и чиновники, как и каждый год разводят руками. Мол, ранняя весна, погодная аномалия, изменения климата. На самом деле самые разрушительные паводки связаны вовсе не с климатом, а с ненадлежащим состоянием гидротехнических сооружений", - отметил он.
Политик напомнил о прорывах дамб в Тулуне, Верхоянске, Уссурийске, Орске. Миронов рассказал, что с начала мартовских паводков вода разрушила дамбу в городе Минусинск Красноярского края, а в городе Аша, который находится в Челябинской области, также прорвало дамбу, на обновление которой несколько лет назад потратили 130 миллионов рублей, при этом эксперты указывали на многочисленные нарушения и критические дефекты сооружения после ремонта.
"На сегодня эти сооружения, в которые вбухиваются огромные деньги якобы на века, не защищают от бедствий. Населенным пунктам и гражданам ежегодно наносится огромный ущерб, который гораздо проще предотвращать, чем ликвидировать. Для этого нужен системный и ответственный подход государства к проблеме", - считает Миронов.
Ранее глава СРЗП приводил экспертные данные о том, что более половины ГТС в стране являются устаревшими, а около 700 – бесхозными.
В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова по всей стране организовано надзорное сопровождение мероприятий в сфере защиты населения и территорий от негативного воздействия вод.