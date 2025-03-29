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Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил - 29.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил
Мошенники могут отомстить за сорванную возможность совершить акт кражи данных или денежных средств, в том числе, используя технологии ИИ, рассказала агентству... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T02:02+0300
2025-03-29T02:02+0300
2025-03-29T02:02+0300
мошенничество
технологии
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рэу им. г.в.плеханова
мошеннические схемы
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут отомстить за сорванную возможность совершить акт кражи данных или денежных средств, в том числе, используя технологии ИИ, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.“Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка. Существуют мобильные приложения (например, FakeCall, Caller ID Spoofer), которые меняют номер для исходящих звонков (но обычно требуют платной подписки)”, - пояснила она.С фейкового номера абонента мошенники могут обзванивать других людей, обманывая их, и даже позвонить в правоохранительные органы с ложным сообщением. Жертве придется долго объясняться и запрашивать у мобильного оператора подтверждение подмены. Также аферисты могут зарегистрировать номер абонента на множестве платформ и сайтов, откуда его завалят спамом по всем каналам связи.Если телефонные аферисты мстят вам или не прекращают преследования, важно сохранять спокойствие и действовать последовательно.Если преследования не прекращаются, рассмотрите возможность смены номера телефона. Обратитесь за юридической помощью, например, в Общественный народный фронт или к частному адвокату. “Главное – не поддаваться панике. Мошенники рассчитывают на страх и неосведомлённость. Чем меньше вы реагируете на их провокации, тем быстрее они потеряют интерес”, - заключила Медведева.
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технологии, общество , рэу им. г.в.плеханова, мошеннические схемы, борьба с мошенниками
Мошенничество, Технологии, Общество , РЭУ им. Г.В.Плеханова, мошеннические схемы, борьба с мошенниками
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил
Эксперт Медведева: мошенники могут мстить жертвам, которые им не поверили
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут отомстить за сорванную возможность совершить акт кражи данных или денежных средств, в том числе, используя технологии ИИ, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.
“Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка. Существуют мобильные приложения (например, FakeCall, Caller ID Spoofer), которые меняют номер для исходящих звонков (но обычно требуют платной подписки)”, - пояснила она.
С фейкового номера абонента мошенники могут обзванивать других людей, обманывая их, и даже позвонить в правоохранительные органы с ложным сообщением. Жертве придется долго объясняться и запрашивать у мобильного оператора подтверждение подмены. Также аферисты могут зарегистрировать номер абонента на множестве платформ и сайтов, откуда его завалят спамом по всем каналам связи.
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
Если телефонные аферисты мстят вам или не прекращают преследования, важно сохранять спокойствие и действовать последовательно.
- Прекратите всякую коммуникацию.
- Не реагируйте на звонки, сообщения и письма, которые поступают от неизвестных или сомнительных отправителей.
- Избегайте общения – мошенники могут пытаться вас обмануть, запугать, притвориться другим человеком и т.д.
- Заблокируйте эти номера и поместите их в чёрный список.
- Обеспечьте сохранность личной информации.
- Обновите пароли для своих банковских аккаунтов, email-адресов и социальных сетей. В целях повышения безопасности рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) в максимально возможном количестве сервисов.
- Убедитесь, что на ваш номер телефона или адрес электронной почты не зарегистрированы подозрительные услуги, например, микрозаймы.
- Сообщите банку и оператору мобильной связи о факте угроз и мошенничества. Уведомите банк, чтобы они могли принять меры по усилению защиты ваших счетов.
- Свяжитесь с оператором мобильной связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) и попросите заблокировать вашу SIM-карту, чтобы предотвратить ее перевыпуск.
- Обратитесь в полицию с заявлением.
- В случае угроз или шантажа со стороны мошенников обязательно сохраняйте все доказательства: скриншоты, аудиозаписи звонков и т.д. Напишите заявление в МВД через сайт Госуслуг или лично в отделении.
- Не перезванивайте на подозрительные номера – мошенники могут использовать подмену номеров, никакие органы власти не будут звонить с мобильных номеров и требовать личные данные.
- Не скачивайте приложения по ссылкам из SMS – это может быть вредоносное ПО.
Если преследования не прекращаются, рассмотрите возможность смены номера телефона. Обратитесь за юридической помощью, например, в Общественный народный фронт или к частному адвокату.
“Главное – не поддаваться панике. Мошенники рассчитывают на страх и неосведомлённость. Чем меньше вы реагируете на их провокации, тем быстрее они потеряют интерес”, - заключила Медведева.