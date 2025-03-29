https://1prime.ru/20250329/moshenniki-856160903.html

Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил

Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил - 29.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил

Мошенники могут отомстить за сорванную возможность совершить акт кражи данных или денежных средств, в том числе, используя технологии ИИ, рассказала агентству... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T02:02+0300

2025-03-29T02:02+0300

2025-03-29T02:02+0300

мошенничество

технологии

общество

рэу им. г.в.плеханова

мошеннические схемы

борьба с мошенниками

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/23/827332311_0:41:400:266_1920x0_80_0_0_2a33998ff6df62e5ae0765d2734f0f45.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут отомстить за сорванную возможность совершить акт кражи данных или денежных средств, в том числе, используя технологии ИИ, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.“Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка. Существуют мобильные приложения (например, FakeCall, Caller ID Spoofer), которые меняют номер для исходящих звонков (но обычно требуют платной подписки)”, - пояснила она.С фейкового номера абонента мошенники могут обзванивать других людей, обманывая их, и даже позвонить в правоохранительные органы с ложным сообщением. Жертве придется долго объясняться и запрашивать у мобильного оператора подтверждение подмены. Также аферисты могут зарегистрировать номер абонента на множестве платформ и сайтов, откуда его завалят спамом по всем каналам связи.Если телефонные аферисты мстят вам или не прекращают преследования, важно сохранять спокойствие и действовать последовательно.Если преследования не прекращаются, рассмотрите возможность смены номера телефона. Обратитесь за юридической помощью, например, в Общественный народный фронт или к частному адвокату. “Главное – не поддаваться панике. Мошенники рассчитывают на страх и неосведомлённость. Чем меньше вы реагируете на их провокации, тем быстрее они потеряют интерес”, - заключила Медведева.

https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , рэу им. г.в.плеханова, мошеннические схемы, борьба с мошенниками