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В России работает 71 азиатский бренд

В России работает 71 азиатский бренд - 31.03.2025, ПРАЙМ

В России работает 71 азиатский бренд

В России по состоянию на март работает 71 азиатский бренд, что в 2,4 раза больше, чем до СВО и ввода санкций в стране, рассказала РИА Недвижимость директор... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T03:16+0300

2025-03-31T03:16+0300

2025-03-31T03:16+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В России по состоянию на март работает 71 азиатский бренд, что в 2,4 раза больше, чем до СВО и ввода санкций в стране, рассказала РИА Недвижимость директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова. По словам Царьковой, с 2022 года по февраль 2025-го около 60% брендов (43 марки), вышедших в Россию, представлены странами Азии. Уход западных марок создал условия для активного прихода азиатских компаний, подчеркнула партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕР До 2022 года в России было зафиксировано 30 азиатских брендов, а по состоянию на март – 71, рассказала Царькова. В настоящее время по своему присутствию здесь лидирует Турция с долей почти 47%, добавила эксперт. Как напомнила руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева, в 2022 году, сразу после ухода европейских брендов, наибольшую активность продемонстрировали именно турецкие бренды. При этом директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева обратила внимание на то, что хотя турецкая розница продолжает быть бесспорным лидером среди выходящих брендов в Россию, некоторые ритейлеры из этой страны уже закрыли свои объекты. Она напомнила, что в 2023 году ушли Ipekyol и Twist, вышедшие в Россию в 2022 году. По словам Яруллиной, турецкие фирмы сделали ставку на одежду, обувь и товары для дома, предлагая в основном продукцию среднего и выше среднего ценового сегмента. Однако, как уточнила Хакбердиева, это до сих пор негативно сказывается на поиске целевой аудитории. НА ЗАМЕНУ ЗАПАДНЫМ БРЕНДАМ Доля Китая среди азиатских брендов - 28%, уточнила Царькова. Тренд на выход компаний из этой страны на рынок российского ритейла наблюдался в 2024 году, добавила Хакбердиева. Яруллина уточнила, что в автомобильной отрасли китайские производители эффективно заменили ушедших европейских, японских и корейских конкурентов. В сегменте смартфонов они контролируют 81% рынка. Еще китайские бренды заняли сегменты бытовой техники, электроники, одежды и обуви. Доля Южной Кореи – почти 13%, рассказала Царькова. Южнокорейские компании предлагают косметику, электронику и одежду премиум -сегмента, добавила Яруллина. По подсчетам Царьковой, также в России присутствуют бренды из Ливана (почти 6%), Казахстана (почти 3%), а также Узбекистана, Армении и Индии (примерно по 1%). ПРИТОК АЗИАТСКИХ БРЕНДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Как отметили в Nikoliers, о своем желании выйти на российский рынок в 2025 году заявили 22 иностранных бренда, 14 из них - азиатские. По методологии компании, бренд считается новым, если он открыл свой первый магазин в торговом центре или в составе стрит-ритейла. По словам Яруллиной, в 2025 году на российский рынок могут выйти до 25 новых азиатских брендов – в основном из Китая, Турции, Южной Кореи. "Более 79% из них будут представлять фэшн-сегмент, 14% - бытовую технику и электронику, оставшиеся 7% - косметику и парфюмерию. Это свидетельствует о продолжении тренда на расширение присутствия азиатских компаний в ключевых сегментах рынка", - подытожила Яруллина. Она добавила, что хотя азиатские компании заместили западные бренды в сегментах одежды, обуви и электроники, в люксовой категории такая замена произошла лишь частично. Причем, по ее словам, информации о планируемом выходе в России люксовых брендов в ближайшие три года нет.

турция

китай

южная корея

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, турция, китай, южная корея, cmwp