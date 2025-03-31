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"Сравнимо с эксплуатацией". СМИ неожиданно высказались о сделке Киева и США - 31.03.2025, ПРАЙМ
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"Сравнимо с эксплуатацией". СМИ неожиданно высказались о сделке Киева и США
"Сравнимо с эксплуатацией". СМИ неожиданно высказались о сделке Киева и США - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Сравнимо с эксплуатацией". СМИ неожиданно высказались о сделке Киева и США
Соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:50+0300
2025-03-31T10:50+0300
политика
сша
bloomberg
украина
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке, считает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Тем временем администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в XIX веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности", - пишет автор статьи. Независимое государство Конго (НГК) - территория в бассейне реки Конго, которая находилась в персональном владении бельгийского короля Леопольда II в период с 1885 по 1908 год. Леопольда II критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда II в Конго погибли порядка десяти миллионов человек. Колонизаторы принуждали африканцев поставлять каучук и слоновую кость. В 1900-х годах Леопольд II был вынужден отказаться от прав суверена, в ноябре 1908 года НГК было преобразовано в бельгийскую колонию - Бельгийское Конго, которая обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республикой Конго. В августе 1964 года страна была названа Демократической Республикой Конго. Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
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сша, bloomberg, украина
Политика, США, Bloomberg, УКРАИНА
10:50 31.03.2025
 
"Сравнимо с эксплуатацией". СМИ неожиданно высказались о сделке Киева и США

Bloomberg: проект сделки США и Киева сравним с эксплуатацией Бельгией африканцев

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке, считает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
"Тем временем администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в XIX веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности", - пишет автор статьи.
Независимое государство Конго (НГК) - территория в бассейне реки Конго, которая находилась в персональном владении бельгийского короля Леопольда II в период с 1885 по 1908 год. Леопольда II критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда II в Конго погибли порядка десяти миллионов человек. Колонизаторы принуждали африканцев поставлять каучук и слоновую кость. В 1900-х годах Леопольд II был вынужден отказаться от прав суверена, в ноябре 1908 года НГК было преобразовано в бельгийскую колонию - Бельгийское Конго, которая обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республикой Конго. В августе 1964 года страна была названа Демократической Республикой Конго.
Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
Украина попросит внести поправки в сделку с США, пишет Bloomberg
29 марта, 19:33
 
ПолитикаСШАBloombergУКРАИНА
 
 
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