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ГД расширила перечень ценностей для пополнения госфондов субъектов России

ГД расширила перечень ценностей для пополнения госфондов субъектов России - 01.04.2025, ПРАЙМ

ГД расширила перечень ценностей для пополнения госфондов субъектов России

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня ценностей, которые можно приобретать в региональные госфонды драгоценных металлов и... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:08+0300

2025-04-01T13:08+0300

2025-04-01T13:08+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня ценностей, которые можно приобретать в региональные госфонды драгоценных металлов и драгоценных камней. Сейчас такие фонды могут пополняться драгоценными металлами и камнями, в том числе уникальными, приобретенными у участников рынка за счет средств регионального бюджета, а также драгоценными металлами и камнями, изделиями из них и ломом таких изделий, переданными регионам по праву наследования и дарения. Новый закон разрешает пополнять региональные госфонды ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, которые имеют художественное или иное культурное значение и приобретаются за счет средств бюджетов субъектов РФ у юрлиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров. Причем порядок пополнения госфондов такими изделиями будут устанавливать органы госвласти субъектов РФ. Изменение вносится по аналогии с пополнением Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ в целях улучшения структуры региональных фондов и конкретизации возможных источников их пополнения. Госфонд РФ сейчас может пополняться как за счет драгметаллов и камней, так и за счет ювелирных и других изделий из них, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение. Первоначальная редакция законопроекта допускала приобретение в региональные госфонды ювелирных и других изделий не только у ИП и художников-ювелиров, но и у других физлиц. Однако в рамках второго чтения такая возможность была исключена. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Действующее законодательство позволяет регионам создавать свои госфонды драгоценных металлов и драгоценных камней. Однако, если раньше такие фонды были созданы в девяти субъектах РФ, то сейчас остался лишь один – в Республике Саха (Якутия), поясняла ранее автор этой законодательной инициативы, депутат Галина Данчикова ("Единая Россия"). По сути, этот госфонд представляет собой ценности постоянно действующей выставки "Сокровищница Республики Саха (Якутия)", отмечала она.

https://1prime.ru/20250401/gosduma-856279826.html

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россия, госдума