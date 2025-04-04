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Филиппины планируют наращивать экспорт в США на фоне новых пошлин

Филиппины планируют наращивать экспорт в США на фоне новых пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ

Филиппины планируют наращивать экспорт в США на фоне новых пошлин

Филиппины намерены развивать экспорт в США после объявления Белым домом торговых пошлин в отношении Филиппин, речь идет о полупроводниках и тропических фруктах, | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:20+0300

2025-04-04T12:20+0300

2025-04-04T12:20+0300

экономика

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экспорт

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Филиппины намерены развивать экспорт в США после объявления Белым домом торговых пошлин в отношении Филиппин, речь идет о полупроводниках и тропических фруктах, заявила глава министерства торговли и промышленности республики Кристина Роке в интервью телеканалу Bloomberg TV. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ставка в отношении Филиппин составила 17%. "По сравнению с нашими соседями по АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.) у нас есть преимущество в плане более низкой тарифной ставки", - заявила Роке. По ее словам, это открывает Маниле возможности для увеличения экспорта полупроводников, кокосовой и манговой продукции. Также она отметила, что на фоне введения относительно низких пошлин Филиппины продолжат предпринимать попытки по заключению с США соглашения о свободной торговле для дальнейшего углубления экономических отношений. В четверг глава минторга республики заявила, что страна "со сдержанным оптимизмом смотрит на то, как недавнее введение США взаимных пошлин откроет Филиппинам стратегические возможности для развития экономических отношений с США". Среди стран АСЕАН Филиппины занимают вторую строчку с самым низкими пошлинами, которые составляют 17%. Первое место занимает Сингапур с 10%. В отношении других государств ассоциации США ввели значительно более высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%.

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филиппины, сша, дональд трамп, белый дом, пошлины, экспорт