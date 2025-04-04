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Панама хочет добиться выхода из-под пошлин США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Панама хочет добиться выхода из-под пошлин США
Панама хочет добиться выхода из-под пошлин США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Панама хочет добиться выхода из-под пошлин США
Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T23:49+0300
2025-04-04T23:53+0300
экономика
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дональд трамп
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мировая экономика
пошлины
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МЕХИКО, 4 апр - ПРАЙМ. Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения страны от их применения, сообщила газета Prensa. "Анализируются масштабы этого решения и пути смягчения его последствий, включая усилия по исключению Панамы", - говорится в сообщении министерства торговли и промышленности, которое цитирует Prensa на своем сайте. В документе отмечается, что с точки зрения министерства, меры торговой политики, принятые Соединенными Штатами, должны соответствовать их обязательствам в рамках соглашений ВТО, а также двустороннему Соглашению о содействии торговле (TPC) между Панамой и Соединенными Штатами, подписанному в 2007 году. В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты являются основным направлением панамской торговли - они экспортируют товары на сумму около 180 миллионов долларов США, что составляет 19% от общего объема экспорта. Самые ходовые товары - тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом - в настоящее время поступают на рынок США без уплаты пошлин в соответствии с TPC, поэтому в правительстве Панамы ожидают, что они будут затронуты новыми сборами. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, панама, дональд трамп, вто, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, ПАНАМА, Дональд Трамп, ВТО, Мировая экономика, пошлины
23:49 04.04.2025 (обновлено: 23:53 04.04.2025)
 
Панама хочет добиться выхода из-под пошлин США

Власти Панамы намерены добиваться выхода из-под пошлин США

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский"Панамский канал со стороны Тихого океана
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 4 апр - ПРАЙМ. Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения страны от их применения, сообщила газета Prensa.
"Анализируются масштабы этого решения и пути смягчения его последствий, включая усилия по исключению Панамы", - говорится в сообщении министерства торговли и промышленности, которое цитирует Prensa на своем сайте.
В документе отмечается, что с точки зрения министерства, меры торговой политики, принятые Соединенными Штатами, должны соответствовать их обязательствам в рамках соглашений ВТО, а также двустороннему Соглашению о содействии торговле (TPC) между Панамой и Соединенными Штатами, подписанному в 2007 году.
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
В ООН заявили о критической фазе в мировой торговле с введением пошлин США
Вчера, 23:27
В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты являются основным направлением панамской торговли - они экспортируют товары на сумму около 180 миллионов долларов США, что составляет 19% от общего объема экспорта. Самые ходовые товары - тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом - в настоящее время поступают на рынок США без уплаты пошлин в соответствии с TPC, поэтому в правительстве Панамы ожидают, что они будут затронуты новыми сборами.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаСШАПАНАМАДональд ТрампВТОМировая экономикапошлины
 
 
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