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WSJ объяснила решение США снизить базовую ставку пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ
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WSJ объяснила решение США снизить базовую ставку пошлин
WSJ объяснила решение США снизить базовую ставку пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ
WSJ объяснила решение США снизить базовую ставку пошлин
Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:59+0300
2025-04-04T12:00+0300
экономика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете снизив базовую минимальную ставку с 20% до 10%, сообщает издание Wall Street Journal. "Во вторник и еще за несколько дней до объявления Трампом о введении пошлин в среду Белый дом получал звонки от представителей промышленности и рабочих кадров, предупреждавших против максималистского подхода. Законодатели из Республиканской партии и стратеги выражали похожие опасения касательно роста цен из-за пошлин... Кажется, Белый дом принял во внимание эти опасения, по крайней мере, частично. Универсальная пошлина в конечном итоге составила 10%, а не 20%, как обсуждалось на определенном этапе", - пишет издание. По данным Wall Street Jourmal, опасения высказывали даже те представители бизнеса, которые положительно относились к идее введения пошлин, прося президента "не переусердствовать". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, wsj
Экономика, США, WSJ
11:59 04.04.2025 (обновлено: 12:00 04.04.2025)
 
WSJ объяснила решение США снизить базовую ставку пошлин

WSJ: Белый дом мог снизить базовую ставку пошлин из-за опасений промышленников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Белый дом, вероятно, прислушался к опасениям представителей промышленности и аналитиков касательно последствий введения пошлин на импорт, в конечном счете снизив базовую минимальную ставку с 20% до 10%, сообщает издание Wall Street Journal.
"Во вторник и еще за несколько дней до объявления Трампом о введении пошлин в среду Белый дом получал звонки от представителей промышленности и рабочих кадров, предупреждавших против максималистского подхода. Законодатели из Республиканской партии и стратеги выражали похожие опасения касательно роста цен из-за пошлин... Кажется, Белый дом принял во внимание эти опасения, по крайней мере, частично. Универсальная пошлина в конечном итоге составила 10%, а не 20%, как обсуждалось на определенном этапе", - пишет издание.
По данным Wall Street Jourmal, опасения высказывали даже те представители бизнеса, которые положительно относились к идее введения пошлин, прося президента "не переусердствовать".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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