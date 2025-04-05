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Эксперт прокомментировал упрощение выдачи гражданства старообрядцам

Эксперт прокомментировал упрощение выдачи гражданства старообрядцам - 05.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал упрощение выдачи гражданства старообрядцам

Президентский указ, упрощающий выдачу гражданства старообрядцам из-за рубежа, не будет актуален для староверов из Пакистана и Уганды – коренных жителей этих... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T07:35+0300

2025-04-05T07:35+0300

2025-04-05T07:35+0300

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Президентский указ, упрощающий выдачу гражданства старообрядцам из-за рубежа, не будет актуален для староверов из Пакистана и Уганды – коренных жителей этих стран, сказал РИА Новости учредитель Международного старообрядческого союза (МСС), директор "Центра геополитических экспертиз" Валерий Коровин. Президент России Владимир Путин 1 апреля разрешил упрощенную выдачу гражданства РФ старообрядцам по программе переселения. Согласно указу, они освобождаются от представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. "Старообрядцы из Уганды или Пакистана русскими не являются, и по большому счету никуда ехать не собираются: если кто-то из них приезжает в Россию, то в частном порядке, и не собираясь здесь оставаться и тем более получать гражданство. Если такие случаи и будут, то это просто индивидуальное волеизъявление, и здесь не имеет значения, старообрядец это или не старообрядец – это совсем другая история. Основной вопрос – это переселение русских старообрядцев по программе переселения соотечественников", – сказал РИА Новости Коровин, подчеркнув, что речь идет именно о переселении соотечественников с русскими корнями. В Пакистане и Уганде существуют старообрядческие общины из местных жителей. Иерей Павел Назир из Пакистана, в частности, стажировался в Москве осенью 2022 года. Согласно информации сайта Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), это второй священник-старообрядец в Пакистане после иерея Кирилла Шахзада. Освященный собор РПСЦ учредил епархию в Уганде в октябре 2024 года. Глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий на соборе рассказал, что около десяти лет назад в РПСЦ обратились жители Уганды с просьбой присоединиться к Церкви. В Уганде действует старообрядческая школа, в которой ведется преподавание в семи классах, организован интернат, угандийцы приезжали в Москву на обучение и стажировку в церковном служении. Митрополит Корнилий, возглавивший митрополию в Уганде, посещал страну летом 2024 года.

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бизнес, россия, уганда, пакистан, москва, владимир путин