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Маск предупредил о росте числа терактов в Европе

Маск предупредил о росте числа терактов в Европе - 05.04.2025, ПРАЙМ

Маск предупредил о росте числа терактов в Европе

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по государственной эффективности (DOGE) США, заявил, что количество террористических атак в... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T20:54+0300

2025-04-05T20:54+0300

2025-04-05T20:54+0300

европа

сша

илон маск

терроризм

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РИМ, 5 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по государственной эффективности (DOGE) США, заявил, что количество террористических атак в Европе увеличивается, а их частота повлечет полномасштабное кровопролитие. "Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится больше. И их становится все больше и больше", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции."И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", - добавил МаскГоворя о "резне в Европе", миллиардер предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график. "Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет. Цифры очевидны", - подчеркнул Маск.

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европа, сша, илон маск, терроризм