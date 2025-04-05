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Маск предупредил о росте числа терактов в Европе - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Маск предупредил о росте числа терактов в Европе
Маск предупредил о росте числа терактов в Европе - 05.04.2025, ПРАЙМ
Маск предупредил о росте числа терактов в Европе
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по государственной эффективности (DOGE) США, заявил, что количество террористических атак в... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T20:54+0300
2025-04-05T20:54+0300
европа
сша
илон маск
терроризм
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РИМ, 5 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по государственной эффективности (DOGE) США, заявил, что количество террористических атак в Европе увеличивается, а их частота повлечет полномасштабное кровопролитие. "Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится больше. И их становится все больше и больше", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции."И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", - добавил МаскГоворя о "резне в Европе", миллиардер предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график. "Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет. Цифры очевидны", - подчеркнул Маск.
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европа, сша, илон маск, терроризм
ЕВРОПА, США, Илон Маск, терроризм
20:54 05.04.2025
 
Маск предупредил о росте числа терактов в Европе

Маск предупредил, что число терактов в Европе будет расти

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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РИМ, 5 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по государственной эффективности (DOGE) США, заявил, что количество террористических атак в Европе увеличивается, а их частота повлечет полномасштабное кровопролитие.
"Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится больше. И их становится все больше и больше", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции.
"И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", - добавил Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Маск призвал остановить "бойню" на Украине
20:46
Говоря о "резне в Европе", миллиардер предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график.
"Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет. Цифры очевидны", - подчеркнул Маск.
 
ЕВРОПАСШАИлон Масктерроризм
 
 
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